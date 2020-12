"Musím povedať, že som mala šťastie na začiatku. Začalo mi to ako bežná chrípka, keď na vás niečo lezie, a to si myslím, že za mňa je toto dôležité, že akonáhle na vás niečo lezie, treba ísť domov, lebo je veľká pravdepoddobnosť, že to môže byť korona. Ja som za jeden deň, kedy som mala tieto príznaky, stihla nakaziť toľko ľudí, čo ma veľmi mrzelo. Zrazu máte z toho veľmi zvláštny pocit. Na tej chorobe je zvláštne to, že sa šíri jednoducho a že som zaparkovala do postele skoro všetky kontakty, s ktorými som bola v bezrúškovom kontakte. Aj blízkych ľudí, aj kolegov, keďže sme točili nejaké veci na mikrofón a to vieme, že tam sme to nejako neustrážili," prezradila Adela vo štvrtok v markizáckom Teleráne v spojení cez video hovor.

Viktor Vincze mal dva dni veľmi vysoké horúčky. Zdroj: Instagram V. V.

"Moje príznaky boli také, ako keď na vás niečo lezie. Mala som niekoľko dní zvýšenú teplotu, zvláštne bolesti na pľúcach, také veľmi zvláštne prejavy, ktoré sa bežne nedejú pri chrípke a za mňa to je všetko," pokračovala Vinczeová. A kde sa mohla moderátorka nakaziť? "S ľuďmi, ktorých som nakazila, som naozaj sedela iba niekoľko minút a rozprávala sa bez rúška, lebo sme mali prestávku pri točení, tak si dáš kávu a ten človek vedľa teba si ju dá tiež, dá si dole rúško, lebo inak sme tie rúška mali stále a takto som to stihla. No a kde som to dostala? Myslím si, že na 100% na televíznej alebo rozhlasovej výrobe. Teraz je pred Silvestrom a pred Vianocami, všetko sa dopredu natáča a stále sa menia kolektívy a napriek tomu, že nás stále testujú všetkých aj štáby, aj nás, tak si myslím, že to nie úplne stačí na to, aby sme mohli bez rúška potom niečo rozprávať,"netají sa blondínka, ktorá si uvedomila, že rúško dole dávať rozhodne nemala.

"Dá sa to naozaj relatívne ľahko dostať. Minulý týždeň v pondelok som mala negatívny PCR test, preto som veľmi suverénne a s odvahou išla na výroby, kde som si povedala, že som si dala dole rúško a normálne hovoriť na mikrofón, ale v ten deň som potom už začínala mať príznaky a začalo sa to lámať. Už v ten deň som nakazila pár ľudí. Sme tu teraz na to, aby sme hovorili nejakú osvetu a nie aby sme tu hovorili, že sme tí, ktorí tu teraz zomierajú a sú z toho úplne zrútení, to nie," zdôraznila nakazená blondínka.