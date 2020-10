„Začala som variť, ale už som prestala, lebo sme sa vrátili do starých koľají,“ prezradila Adela o koronaobdobí v šou u bývalých hokejistov. Tí si ju následne doberali, či Viktorovi chutilo jej jedlo.

Ivana Gáborík Zdroj: Instagram

„Počúvaj, ja pozerám, čo tvoja žena dáva niekedy na Instagram a hovorím si, že toto by som ani neodfotila. Ale dobre. Že kolienka so zeleninou. Wau, že pozdravujem Ivanku,“ šplechla Adela, ktorá tak pred kamerami poriadne urazila Gáboríkovu manželku. Tá je totiž známa tým, že často svojim fanúšikom a kamarátom na sociálnej sieti fotí, aké jedlo uvarila. „Počuješ, Ivka?“ odkázal jej Marián so smiechom v hlase. Šou uvidíte už dnes večer o 21.25 hod na Jednotke.

