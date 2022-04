Adela Vinczeová (41) je šťastne vydatá za Viktora Vinczeho (31), no v minulosti mala niekoľko vzťahov, ktoré jej nevyšli. Jedným takým bol aj vzťah so synom Janka Lehotského (75), Jurajom (46).

V zábavnej šou Chart Show bolo opäť veselo. Témou boli hity zo stužkových slávností. Herec a zabávač Šoko sa v tom čase na seba vôbec nepodobal, naopak, Adela vyzerá za tie roky stále rovnako. „Nevieme, či máme aj moju fotku, lebo som poslala takú malú z maturitného oznámenia, inú som nenašla,” prezradila Adela a v tom sa objavila na veľkej obrazovke jej fotka spred 24 rokov.

Adela s manželom Viktorom Vinczem. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cb5f4Hhq_is/

„Ale, ale, aký pohľad,” zareagovala Janka Kovalčíková. „Tam už bolo vidno, čo si o všetkom myslím, ako vždy,” vysvetlila jej Vinczeová. “Vyzeráš ako baletka z Boľšovo teatra,” zahlásil Bičan. “Vyzerám ako jeden nepríjemný človek. Vtedy som chodila s takým jedným dokumentaristom, čiže on aj tak pekne fotil,” zahlásila Adela, ktorá sa tak vrátila k časom, keď randila so synom Janka Lehotského, Jurajom. „Tak to je jasné, dokumentárna fotka,” dodala Kovalčíková.

