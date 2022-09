Adela Vinczeová (41) je známa tým, že absolútne nemá problém vystreliť si sama zo seba a presviedča o tom pomerne často. Nerobí jej to problém ani pred kamerami, ani na sociálnej sieti.

Na obrazovkách je Adela Vinczeová vždy dokonale upravená, no v súkromí si potrpí na prirodzenosť. No moderátorka nemá problém ukázať sa na verejnosti aj bez štipky mejkapu. A robí to pomerne často. Adela komunikuje s fanúšikmi na sociálnej sieti cez profil svojej relácie Trochu inak s Adelou. Každý deň pridáva rôzne fotky, vtipné videá a verejnosť informuje, čo chystá.

Na snímke je moderátorka Adela Vinczeová. Zdroj: MATEJ KALINA

Zopárkrát tam už zverejnila aj nelichotivé zábery a inak to nebolo ani teraz. Vinczeová sa pochválila spoteným podpazuším a nevábnou grimasou. „Prečo nás v škole nenaučili správne sa fotiť? Čo mali v škole naučiť vás?” položila otázku na Instagrame a vzápätí zverejnila polonahú fotku, keď zvečnila svoje opálenie podľa jej slov na hlupaňu. „Ja som napríklad vymyslela, ako sa opáliť na hlupaňu. Inovatívnosť je dôležitá,” dodala.