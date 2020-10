Adela si presne dnes pripísala na chrbát štvrtý krížik. Prísne bezpečnostné opatrenia jej však nedovoľujú, aby si dosýta s manželom Viktorom Vinczem a celou ich rodinou toto okrúhle jubileum užila.

„Prekvapenie s manželkou, samozrejme, máme. No to prezradiť zatiaľ nemôžem, aby to ostalo prekvapením. Prezradiť však môžem aspoň to, že nejde o žiadny hmotný dar, je to skôr niečo éterické...“povedal nám Adelin otec Jozef Banáš. Čo sa týka oslavy, nič veľké neplánujú. Nie je to však z dôvodu korony.

Adela Vinczeová nechce žiadnu oslavu ani dary. Zdroj: EMIL VAŠKO



,,Pokiaľ viem, dnes oslavovať nebudeme, Adela nemá čas. Neviem, čo robí, stále je rozlietaná. Oslávime to asi až v stredu. My si spoločne sadneme niekde na nejaký obed. Počítam, že ani žiadne veľké oslavy nebudeme robiť, u nás nebýva ani torta, Adela nemá čas a situácia je tiež taká nevhodná,“ dodal Banáš.

,,Adelka nechcela žiadne prekvapenia ani dary. Dnes nakrúca celý deň Chart Show a ja vysielam Televízne noviny. Azda sa nám podarí v aktuálnej situácii ísť spolu v dohľadnom čase aspoň na našu liptovskú chatu,“ napísal nám Adelin manžel Viktor Vincze.