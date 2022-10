Väčšina manželov po svadbe ráta s tým, že privedú do rodiny potomka. Známa moderátorská dvojica nebola výnimkou. Prišla však prvá prekážka a odvtedy museli spoločne urobiť niekoľko vážnych rozhodnutí. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Viktor má problém so spermiami, s čím sa verejne priznal ešte v decembri 2017. Splodiť teda potomka v ich prípade prirodzenou cestou nebolo možné. Do úvahy prichádzalo ako prvé umelé oplodnenie, výsledok spoločného rozhodnutia bol však iný.

„Umelé oplodnenie sme neskúšali. Brali sme to ako niečo, na čo sa úplne necítime,“ vysvetlil Viktor v relácii Silná zostava v máji 2021. Manželia radšej požiadali o adopciu, ku ktorej Viktor zdôraznil: „Väčší zmysel nám dáva dostať do rodiny jedno z detí, ktoré už tu sú. Deti, ktoré nemajú rodičov a zároveň ani dobré vyhliadky na život, ako sem ťahať nového človeka s neistým výsledkom," prízvukoval.

Adela a Viktor sú spolu už 6 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiXB2XbNdW0/

Manželia dokonca raz pripustili, že by do rodiny prijali aj rómske dieťa, čo spustilo na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. „Sme v poradí v Bratislavskom kraji, kde je najviac čakateľov na adopciu z celého Slovenska, je tu aj najviac ľudí na čakačke bez určenia etnika – poviem to surovo, mnoho párov nás môže s rómskym dieťaťom predbehnúť, a tak na nás môže nakoniec vyjsť dieťa majority,“ prezradil Viktor v júli 2021 pre Nový Čas.

Adela Vinczeová rada podporuje tých, ktorí pomáhajú Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

Približne pred rokom, v septembri 2021, sa Vinczeovci ocitli na čakacej listine na 202. mieste. O tri mesiace bude koniec roka 2022 a dieťa im zatiaľ na adopciu neponúkli. „Je to na bode mrazu. Ak vás zaujíma, ako to funguje s adopciami a prečo je to také pomalé, bez ohľadu na náš prípad, treba zavolať na príslušné oddelenie, ktoré to rieši,“ stručne zhodnotila aktuálny stav Adela, ktorá vo februári priznala prvé obavy z toho, či sa vôbec v jej veku ešte cíti na dieťa. Pripustila možnosť, že v konečnej fáze napokon povedia nie, no stále sú na čakačke, čo môže trvať ešte poriadne dlhý čas.

Adela a Viktor pod krídlami lásky. Zdroj: instagram Trochu inak s adelou

„Závisí to od viacerých vecí, napríklad od regiónu. My sme v tom najväčšom. Okrem toho mnoho detí v domovoch je neadoptovateľných. Stačí, že im rodičia napíšu raz za rok pohľadnicu, čím potvrdia, že o dieťa prejavujú záujem. Preto to ani nejako extra neriešim a čakáme,” prezradila Plus JEDEN DEŇ Adela. Obom je jasné, že adopcia si vyžaduje istú byrokraciu, teda čas. Jednu dobrú správu však predsa len majú. Na čakacej listine sa posunuli vyššie. Či sú už pod dvojstovkou, Adela neprezradila, iba naznačila: „Áno, posunuli sme sa, ale len o kúsok.“