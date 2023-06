Rajek sa do povedomia zapísala ako finalistka Miss Slovensko 2016. Do Ameriky odišla v roku 2021. Pracuje ako modelka a influencerka, často cestuje a kamaráti sa so svetovými celebritami. Nedávno bola spájaná s hviezdou amerického futbalu a exmanželom Gisele Bündchen Tomom Bradym. Mnohí si myslia, že nič nerobí a iba sa fotí.

Poznávacím znamením krásky je dekolt, ktorý rada vystavuje na obdiv a prívesok v tvare Dávidovej hviezdy. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnKyHhayk5r/

Veronika v stredu zavítala do markizáckeho Telerána a diváci sa nestačili čudovať. Hosťa iba v podprsenke totiž doteraz v živom vysielaní nevideli. A síce má blondínka božské krivky, mnohým sa to zdalo príliš odhaľujúce a boli z toho pobúrení. "A zabudla sa obliecť (smiech) alebo si pomýlila časové pásmo a zabudla, ze ide do Telerána a nie do Peříčka," napísala istá diváčka Lubenka. "To v podprsenke prišla do Telerána?" reagovala ďalšia. "Smutné, že sa pekná žena ako ona, prezentuje lacno. No nadržaným chlapom to stačí. Keď ju to robí šťastnou... čudné, že takéto osoby, čo sa vyzliekajú, voláte do Telerána," napísala ďalšia šokovaná diváčka.

Slovenská modelka Veronika Rajek Zdroj: instagram

Veronika sa totiž pýši bujným dekoltom. A tým, že to vyzerá, že má silikóny, viacerí pochybujú o ich pravosti. „Mám certifikované prsia, že sú moje. Keď má žena urobené prsia, vidno silikón, ja to tam nemám. Mám 55 kg a ľudia tomu iba ťažko veria, že nemám plastiku. Je to genetika, ako má niekto väčšie boky, ja mám väčšie prsia,” vysvetlila Rajek.