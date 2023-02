Pre Špinara bola vždy prvoradá kariéra. No potom, čo si naplnil kariérne ciele a skončil na poste riaditeľa Činohry Národného divadla, sa rozhodol pre obrovskú životnú zmenu. Na sociálnej sieti pred vyše rokom zverejnil príspevok, v ktorom otvorene priznal, že vlastne nie je gej, ale heterosexuálna žena. „Prišiel deň, keď mi v hlave prebehla tá myšlienka, ja som bola v šoku, povedala som si – nie, to je nezmysel! Dvadsať rokov som žila ako homosexuál. Potom som jedného dňa kráčala po ulici do práce a uvidela som zamilovaný pár a v hlave sa mi zrodila myšlienka, že som žena,“ povedal otvorene v šou Jana Krausa.

Režisérka Daniela Špinar sa postupne mení na ženu. Zdroj: Facebook/Daniela Špinar

Ešte ako Daniel Špinar sa Daniela hrdo hlásila k tomu, že je gej. Potom jej však došlo, že sa vo svojom tele necíti dobre a rozhodla sa to radikálne riešiť. Najskôr začala s hormonálnou liečbou a nedávno podstúpila aj plastickú operáciu. Dala si urobiť umelé poprsie. „Zväčšenie a bolesť,“ napísala k snímke, na ktorej sa pýši novými prsami. Daniela už dokonca začala nosiť dámske šperky, oblieka sa do krásnych šiat a nebojí sa vyraziť aj v lodičkách na podpätku. Premena v ženu ju robí šťastnou, zvlášť, keď má pri sebe priateľa.