Žeriavnička Ingrid mala na výber partnera poriadne prehnané požiadavky. Túžila, aby ju na chate čakal 35-ročný mladík. Keď vstúpila dnu a zbadala tam 55-ročného Mira z Rožňavy, svoje sklamanie dala otvorene najavo. Po pár hodinách však začala radikálne meniť názor. Hlavne, keď ho zbadala hore bez. „Máš krásnu postavu, vôbec neľutujem, že mi vybrali práve teba. Ty si pre mňa ideálny!” skladala mu komplimenty. Keď jej ešte zahral na gitare a zaspieval hity od Mekyho Žbirku, žeriavnička Ingrid bola v siedmom nebi. Niet divu, že hneď v prvý večer sa na seba vrhli a vášnivo sa bozkávali. Ingrid však Mira v tom najlepšom poslala spať dole na gauč.

Iskrilo to medzi nimi aj vo vírivke. Jazýčkové len tak lietali. Zdroj: TV JOJ

Na druhý deň ráno však pokračovala v intenzívnom flirtovaní. Zlom nastal v momente, ako žeriavnička navrhla spoločnú vírivku. Bez plaviek. Predtým si ešte obaja užili spoločnú sprchu a šup nahí do bubliniek. Tam pokračovali v erotických hrách a jazýčkových. Vášeň medzi nimi sa dala krájať a hotový ohňostroj vybuchol vtedy, keď sa po vírivke opäť ocitli v sprche. Miro za závesom slastne vzdychal a zahanbiť sa nedala ani nadržaná Ingrid. ,,Keď sa dvaja ľudia, ktorí sa oslovujú lásočka, ocitnú spolu v sprche, je možný len jeden scenár,” vtipne okomentoval hlas zo šou. Záves sa po celý čas triasol, no detaily už kamery nezachytili.

Ingrid sa pochválila mame so svojím sexuálnym zážitkom. Zdroj: TV JOJ

Druhé kolo sa však v prípade Mira skončilo fiaskom a trapasom. Keď už boli v posteli, Ingrid hladkal prsia, bozkával ju a bolo jasné, že ona by si dala pokojne povedať ešte raz. Ale… „Mrzí ma to, keď to nefunguje, ako by malo. A vzrušuješ ma, ale to, čo sa nepoužíva, tak nefunguje,” ospravedlňoval sa Miro. ,,A nevyskúšaš tú tabletku?” navrhla Ingrid. „To som nikdy neskúšal,” zamietol Rožňavčan tento nápad. Jedno kolo v sprche tak muselo náruživej Ingrid stačiť. A s jej erotickým zážitkom sa pochválila na druhý deň aj mame.

Miro Ingrid povedal, že ho priťahuje, no pôsobí dosť staro. Zdroj: TV JOJ

„No on je perfektný. Vie normálne variť! A my sme už spali spolu! A mali sme spolu už aj sex. My sme to dali. No tak a čo som mala robiť? To sa nedá, keď si niekomu sympatická, ste tu spolu. Je to s ním však trochu biednejšie, lebo to je taká zmena pre neho, on nemal ženu dosť dlho, ale akože snažil sa,” pochválila sa Ingrid mamine. A čiperná žeriavnička je tak z Mira hotová, že ju neodradili ani jeho skvostné „komplimenty.” „Vyzeráš síce trošku staršie, ale… zaujímaš ma a niečo vo mne vzbudzuješ. A napriek tomu, že máš takú robotu, akú máš, si dosť inteligentná,” zaklincoval to Miro. Ako sa to bude medzi nimi vyvíjať, uvidíte budúci pondelok na JOJ-ke.

