Šou odštartovala Kristína Svarinská a Marek Klič a ich Pasodoble. Keď dotancovali a po hodnotení už stáli pri moderátorke Martine Zábranskej, tej to nedalo a herečky sa to narovinu opýtala: ,,Odkedy si začala byť aktívna na sociálnych sieťach, máš svojho obľúbeného youtubera, je to tak?" Svarinská sa nedala vyviesť z miery a reagovala: ,,Ide Veľká noc, ja som si zadovážila svojho zajačika!" a v tom momente sa kamera obrátila na youtubera Expla, ktorý Kiku opäť podporoval v hľadisku.A zaklincoval to následne Viktor Vincze. ,,Ak hľadáte svojho zajačika, v tomto zábere ste správne."

Kristína Svarinská a Marek Klič a ich pasodoble. Zdroj: tv markíza

,,Fakt som bol dnes z teba v riti!" zakričal Ďurovčík na Bardyho, ktorý síce od dojatia takmer vyronil slzy, no do takého noblesného programu sa takýto slovník rozhodne nehodí. Spolu dostali napokon 35 bodov. Ďurovčík však v rovnakom duchu hodnotil aj Attilu Végha. ,,Bol som druhýkrát v riti... V dobrom! Išiel si rytmicky presne," zahlásil po Attilovom výkone. Dokopy dostali 29 bodov. Porota ako vždy vychválila aj Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú. Po nej nasledoval Michal Kovačič a jeho čača a predviedol najslabší výkon v rámci večera. Na parkete sa následne objavila Dominika Cibulková a jej tanečný partner Róbert a zatancovali jive. Všetci ostali prekvapení, keďže z blondínky bola odrazu brunetka s účesom tesne pod uši. Vďaka parochni sa z Dominiky stala celkom iná žena.

Ako sa vám páčila čača v podaní Michala Kovačiča? Zdroj: TV Markíza

No a následne sa diváci dočkali Jána Koleníka, ktorý predviedol famózne paslo doble. Po jeho výkone mu opäť tlieskali postojačky všetci prítomní a Jorge González takmer odpadol. ,,To bolo päťkrát pasodoble! Bolo to nenormálne!" No Ján Ďurovčík mu povedal, že od neho čaká, že predvedie ešte niečo lepšie a vtedy sa do neho pustil aj samotný Jorge. ,,Čo ešte chceš, povedz mi čooo???? Dokopy dostali 39 bodov. Ako posledná tancovala Diana Mórová a Marek Bureš a ich tango argentino. Aj po ich výkone sa ľudia postavili a skandovali.

A ako dopadol večer? Po spočítaní bodov od poroty a diváckych hlasov zo šou vypadli Michal Kovačič a Vanesa Indrová. ,,Prešiel som za hranice, za ktoré som myslel, že to nie je možné. Splnil som si sen, že som tancoval valčík vo fraku a dnes som si splnil ďalší sen, dal som dvíhačku," povedal na rozlúčku.