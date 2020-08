,,Tak som si zase po čase vyskúšala dlhé vlasy. My ženy sa proste občas potrebujeme cítiť ako princezny a nielen vo vzťahu, ale aj pred svetom.... Cítiť ich všade na tele bolo síce sexi, ale sú situácie, kedy sa vám pripletú aj tam, kam nechcete. Takže som ich zase poslušne vrátila a domov som už cestovala na klasiku, s vlasmi zamotanými do uzla," napísala Dara k fotkám. Fanúšikovia jej však veľa komplimentov nedali. ,,Toto nebol veľmi šťastný experiment. Aspoň na obraze,",,S tancom to bola riadna kolotočarina!" ,,Tie dlhé vlasy hrôza. Pridali ti roky, kratšie ti idú viac," ,,Umelý gýč!" ,,Bola to strašná umelina," ,,Zbytočné roky navyše a pripomínala si mi Cher," napísali jej verní fanúšikovia.

Dara Rolins a jej blond parochňa až po zadok. Zdroj: tv joj

Po dávke kritike zverejnila pre všetkých hejterov odkaz. ,,Je mi úplne jasné, že nikdy, v žiadnej súvislosti nenastane stav, že sa všetko bude páčiť všetkým. A paradoxne, "nahota", ktorá je javom zo všetkých najprirodzenejším, bude vždy najviac kontroverznou témou. A preto sa nedivím, že moje fotky spôsobili mierny rozruch. A priznávam, robiť "rozruch" k mojej profesii vlastne patrí, takže sem s nimi, beriem všetky. Ale to, čo chcem povedať a slobodne priznať touto fotkou JE, že byť nahá ma baví. Vždy sa mi páčila vkusne prezentovaná nahota, všetko, čo mi spôsobí motýľov v bruchu, ten nádych "zakázaného", či už fotka, film, pesnička... alebo človek. A chcem povedať, že sa tieto veci vekom príliš nemenia. Sex ma baví viac ako kedy predtým a výhodou zrelého veku je, že mi nepríde divné o tom hovoriť," napísala k svojim holým záberom a vyjadrila sa aj k svojej parochňovej šou. ,,Viem, že VŽDY, keď "vybočím z rady" a občas stačí aj mierne, ako keď si dám na šou parochňu, dám do pohybu emócie všetkého druhu, aj to vyvolá rozruch," dodala.