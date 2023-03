33 rokov od smrti Tomáša Holého (†21): Bílá zverejnila ich FOTKU, ktorú doteraz nikto NEVIDEL ×

17. marca by legendárny český herec Tomáš Holý (†21) oslávil svoje 55. narodeniny. No len pár dní predtým uplynulo už dlhých 33 rokov od jeho tragického úmrtia. Na jeho výročie si zaspomínala aj česká pop diva Lucie Bílá (56). A nebolo to len tak ...