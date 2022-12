Štefan Kožka sa na javisku Novej scény objavil poslednýkrát 28. novembra 2020. Následne začal kolegom posielať šokujúce správy na WhatsAppe. „Písal, že má koronu, cíti sa veľmi zle a už chce byť tam hore,“ prezradil nám zdroj. „Napriek týmto správam ho herci odrazu zbadali v divadelnom bufete. Keď ho upozornili, že musí odísť, pretože sám povedal, že si myslí, že má koronu, zahlásil, že to nie je isté, lebo ešte nemá výsledky testov, ale všetky príznaky tomu nasvedčujú. Na druhý deň (minulý týždeň v stredu, pozn. red.) sa však opäť objavil v bufete Divadla Nová scéna. Dokonca bez rúška. Vtedy už zasiahli kompetentní, že musí ihneď odísť. Herec povedal, že tam stratil mobil a išiel ho hľadať. Na všetkých však pôsobil veľmi čudným dojmom, nevyzeral vôbec dobre, pôsobil unavene a strhane,“ pokračoval náš zdroj. Herec bol napokon na testoch a výsledok bol pozitívny.

Štefan Kožka na doskách Novej scény. Zdroj: Facebook Novej scény

Redakcia Topky dokonca disponovala vtedy videom, ktoré nahral Kožka z postele iba pár dní pred smrťou. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám Covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,” prihováral sa známym. Ako ďalej Topky uviedli vtedy, zo svojich príznakov spomenul bolesti na pľúcach a neustály kašeľ, ktorý mu bránil sa dobre vyspať. Video nakrúcal v čase, keď sa chystal o pár dní podstúpiť ďalší test. „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme,” uviedol na záver.

Herec Štefan Kožka bol dlhé roky ženatý s herečkou Zuzanou Skopálovou. Ich manželstvo však ani z ďaleka nebolo harmonické. V decembri 2015 Slovenskom obletela šokujúca správa. Kožka, ktorý bol podgurážený alkoholom, napadol s nožom v ruke svoju manželku. Zasahovať u nich doma musela dokonca polícia, ktorá ho odviezla do cely predbežného zaistenia. Po tomto incidente síce manželia ešte istý čas bývali spolu pod jednou strechou, no nakoniec išli od seba.

Herec sa v roku 2019 presťahoval do maďarskej dediny Rajka, kde žil celkom sám. V jeho dome ho našiel jeho slovenský sused. „Je to pravda, našiel ho sused v pondelok okolo obeda. Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,“ prezradil v tom čase náš zdroj.