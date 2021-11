Herečka Jana je síce vždy usmiata a srší dobrou náladou, no v minulosti nemala ustlané na ružiach. V čase, keď sa mala tešiť z vytúženého dieťaťa, spolu so svojím partnerom Petrom riešila celkom iné starosti. Rozchod. Hoci sa zdalo, že zaľúbenú dvojicu, ktorá spolu žila už dlhé roky pred narodením malej Lili, dieťatko ešte viac spojí, stal sa presný opak. S partnerom sa však rozišli v dobrom. „Malá mala po narodení takzvaný reflux, čiže neudržala stravu v tele a bolo to veľmi náročné obdobie. Veľa plakala, málo spala a pre náš vzťah to bol zaťažkávací faktor. Nerozišli sme sa v zlom. Musím však prízvukovať, že je skvelý otec," povedala v roku 2012.

Herečka Jana Wagnerová. Zdroj: tv joj

Diváci ju poznajú aj z Rodinných prípadov, zo šou Take Me Out, no nedávno sa objavila v jojkárskej relácii Bez servítky. Od začiatku natáčania sa prezentovala ako veselá a spokojná žena, ktorá nikoho nekritizovala a všetko jedlo jej veľmi chutilo. Keď prišiel s varením rad na ňu, divákom ukázala svoj domček na Devíne, no o svojom súkromí toho prezradila oveľa viac. „Myslím si, že som dobrá maminka. Moja dcéra, teda syn, nech to ľudia vedia a nech sa ani on na mňa nehnevá, som na neho hrdá," šokovala úprimnosťou Janka počas varenia.

Jana Wagnerová ukazuje dcéru Lili, keď bola ešte malá. Zdroj: tv joj

„Ono to trvá s mojím dieťatkom už dva roky. Necíti sa byť dievčaťom, ale chlapcom," pokračovala herečka. Téma sa preberala aj pri stole. „Janka, ja som vôbec nevedel, že máš deti," reagoval súťažiaci Andrej. „Mám dieťa. Už je to lepšie. Mali sme také dva ťažšie roky, kým sa stabilizoval, či je chlapec alebo dievča a aj sme to riešili. Momentálne to všetci akceptujú, nikomu to neprekáža a ľúbime ho. Voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali. Má 14 rokov," pokračovala Janka. Na súťažiacich bolo vidieť, že sú prekvapení, no všetci sa k tejto téme vyjadrili s pochopením. „Málokto si vie reálne predstaviť, aké je to ťažké, keď to je vaše dieťa a vaše dieťa sa niečím trápi," netajila sa herečka, ktorá sa po natočení Bez servítky k tejto téme už viac nechcela vyjadriť.

Výnimku však urobila na sociálnej sieti, kde mnohým zvedavým ľuďom odpovedala na ich otázky a komentáre. „Je mi veľmi sympatické, že o tom otvorene rozprávate. Som podobného názoru, že dieťa treba podporiť, držím palce, nech sa stretáva len s pochopením,” napísala jej Monika. ,,Áno, nevybrali sme si to, ale zobrali ako fakt, nech je šťastný,” reagovala Wágnerová. Tam však divácke otázky nekončili. „Nemyslíte si, že toto vaše verejné priznanie môže vášmu dieťaťu ublížiť?” pýtali sa jej viacerí. „Hovorím o tom preto, aby ľudia pochopili, že dieťa potrebuje lásku za každých okolností,” vysvetlila všetkým herečka. „Janka, beriem si od teba vetu, ktorú si povedala: „Nepotrebujem podporu od okolia”. „Si statočná a úprimná,” poslala jej odkaz Katka. „Život ma oplieskal. Želám silu a šťastie,” odpovedala Wagnerová.