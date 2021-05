Jiřina sa narodila do rodiny stolára Františka a slúžky Márie. Otec z nej chcel mať klobučníčku. Lenže ona odmalička milovala divadlo. Hrala už ako štvorročná a režisérovi povedala: ,,Ujo, robte so mnou niečo, nech sa ľudia smejú.“ A to jej ostalo: hoci túžila hrať dramatické úlohy – a dokázala to – diváci ju milovali v komédiách. A tie zvláda bravúrne!

Jiřina Bohdalová bola rozkošná už ako dieťa. Zdroj: archív

Áno, ako herečka excelovala, ako manželka toľko šťastia nemala. ,,Páči sa mi, keď na ulici vidím dvoch starých ľudí, ktorí sa držia za ruky a vidieť, že takto kráčali celý život. To mi nebolo dopriate,“ posťažovala sa raz.

Prvýkrát sa vydala za banského inžiniera Břetislava Staša a žila s ním v Ostrave. Manželstvo mladej dvojice vydržalo len krátko, po prvotnej zamilovanosti vzťah ochladol a rýchlo prišiel rozvod. Mali spolu dcéru Simonu, dnes takisto úspešnú herečku.

V 60. rokoch minulého storočia sa Jiřina Bohdalová stretla s mužom svojho života – hercom Radkom Brzobohatým. Bola to obrovská láska, hoci vraj žili v talianskom manželstve, kde nebola núdza o emotívne hádky a scény. Ich osobný vzťah bol plný emócií, v tom pracovnom si výborne sadli a vytvorili úspešné filmové dvojice.

Po rozvode si dlho nevedeli príjsť na meno... Zdroj: anc

Lenže Radek ju opustil, keď sa zamiloval do slovenskej herečky Hany Gregorovej. Bohdalová to ani jednému z nich roky nevedela odpustiť, odmietala sa s nimi aj rozprávať. S Brzobohatým sa zmierila až krátko pred jeho smrťou, keď v roku 2012 spolu nakrútili film Vrásky z lásky.

