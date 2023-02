Americkému hercovi Bruceovi Willisovi lekári diagnostikovali demenciu. Vo štvrtok to vo vyhlásení uviedla hercova rodina takmer rok po tom, ako pre zdravotné problémy skončil s herectvom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Willisova rodina vlani na jar oznámila, že mu lekári diagnostikovali afáziu - poruchu reči. "Bruceov stav pokročil a teraz máme špecifickejšiu diagnózu: frontotemporálna demencia," píše sa vo vyhlásení.

"Bohužiaľ, problémy s komunikáciou sú len jedným príznakom choroby, ktorej Bruce čelí. Aj keď je to bolestivé, je pre nás úľavou, že konečne poznáme jasnú diagnózu," uviedla hercova rodina. V súčasnosti je táto choroba neliečiteľná, no rodina dúfa, že sa to v nasledujúcich rokoch podarí zmeniť.

"Dúfame, že akákoľvek pozornosť médií sa môže zamerať na objasnenie tejto choroby, ktorá si vyžaduje oveľa viac povedomia a výskumu," uviedla rodina.