Uviedol to starosta Peter Pichoňský s tým, že problémom sú najmä majetkovo-právne vzťahy. Aj v prípade obecného majetku je jeho sanácia otázna, keďže obec nedisponuje dostatočným rozpočtom.

"Neviem, čo sa nám podarí dostať do stavu, aby to bolo užívania schopné. Je na zvážení, či sa vôbec pustíme do sanácie škôd na obecnom majetku, keďže sme malá obec a nedisponujeme takým rozpočtom, aby sme to dokázali financovať," povedal Pichoňský, pričom poukázal napríklad na parkovisko pri Dome nádeje s rozlohou približne 200 štvorcových metrov, ktorého asfaltovú vrstvu počas povodne zdvihla spodná voda.

Ako doplnil, obec sa v súčasnosti snaží najmä získať informácie, z akých zdrojov by pri nevyhnutných opravách mohla čerpať. Podľa Pichoňského ďalších slov povodeň najviac poškodila reguláciu miestneho potoka.