Hercovi sa mal osudným stať infarkt. Ľubo Roman už v minulosti jeden prekonal - v 52 rokoch. Jeho syn ho vtedy priviezol do nemocnce v hodine dvanástej. Podľa lekárov by stačila polhodina navyše a herec by neprežil. Roman si vtedy vstúpil do svedomia a zmenil životný štýl.

Začal viac športovať a prestal fajčiť. Posledné roky sa stiahol do úzadia a na verejnosti sa už veľmi neukazoval. Venoval sa najmä vnúčatám a radosť mu robila aj jeho krásna chalupa.

Herec Ľubo Roman vlastnil rozsiahle rodinné sídlo blízko Sološnice. Zdroj: archív

Kto tu býva

Obrovskú chalupu na Záhorí vlastnil už vyše 50 rokov. Rodinnú usadlosť vybudoval najmä pre synov, všetky vnúčatá aj pravnúča. Toto krásne miesto objavil pred päťdesiatimi rokmi vďaka nakrúcaniu filmu Strieborný Neptún, kde sa jedna scéna odohrávala v opustenej tehelni. Po nejakom čase sem zobral manželku Ines a bolo rozhodnuté. Vyhorený objekt bol lacný, v tom čase nemal veľkú hodnotu, tak ho kúpili a postupne začali renovovať.

POZRITE SI ĎALŠIE FOTO JEHO CHALUPY >>>

Herec Ľubo Roman minulý rok vo svojej záhrade na Záhorí. Zdroj: archív

Pozemok bol v čase kúpy holý, Na rozľahlom, dvojhektárovom pozemku všakpostupne vyrástli dva samostatné domy. Herec tu postupne zasadil čerešne, hrušky, jablone, orechy, dokonca tu vlastnoručne vysadil les, ktorý ho teraz chráni pred silným vetrom. S vysádzaním neskončil, pretože prikúpil pozemok, ktorý siaha až do dediny. Zasadil sem stromy až z Čierneho Baloga. „Pozvali ma na akciu Deň stromu do Baloga a spýtali sa, čo by som za to chcel, keď tam prídem. Povedal som im, aby mi doviezli stromy. Smiali sa na tom, ale naozaj mi tie stromy potom doviezli a ja som ich tu zasadil.“

Vlastné jazierko aj zoo

Na pozemku sa nachádzal aj močiar. Vykopal v ňom dve dná s rôznymi hĺbkami a urobil z neho rybník a prírodné jazierko, v ktorom sa dá kúpať. Okrem rýb mal na pozemku iné zvieratá. „Chovali sme ovce, askánske merino kozy, ktoré chceli v zoologickej záhrade utratiť. Manželka sa o tom dozvedela, tak sme ich dali doviezť sem. Mali sme tu barana, zajace, morky, kačice, sliepky a ešte aj holuby,“ prezradil ešte minulý rok herec. Starostlivý starý otec dal dokonca na pozemku pre svoju rodinu postaviť aj krytý bazén.

Herec Ľubo Roman vlastní rozsiahle rodinné sídlo blízko Sološnice. Zdroj: Tony Štefunko

Kosenie s traktorom

Rozľahlý pozemok je ozajstnou oázou pokoja, no vyžaduje si aj starostlivosť. Obľúbený herec minulý rok prezradil, že trávnatú plochu kosí sám traktormi. Podľa jeho slov ho práca okolo usadlosti udržiavala v dobrej kondícii.

POZRITE SI FOTO INTERIÉRU >>>

Ľubo v sebe nezaprel umelca ani pri zariaďovaní interiéru. Prevládajú v ňom svetlé tóny na stenách skombinované s drevenou podlahou a nábytkom. Z materiálov prevládajú tie prírodné. Môžeme ich obdivovať na kachľovej peci, polici s nádobkami na koreniny a hlavne na množstve doplnkov a dekorácií. Jednej z vnučiek dokonca premaľoval posteľ, pretože sa jej v pôvodnom stave nepáčila. Dvere a nábytok s ornamentmi sú tiež jeho dielom.

Prečítajte si tiež: