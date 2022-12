V pondelok (5.12.) navždy odišiel Karol Steklý, vojak, významný Slovák a autor repliky lietadla Caproni Ca 33, na ktorom v roku 1919 havaroval Milan Rastislav Štefánik.

Viac o jeho živote píše portál Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia. Karol Steklý sa narodil 27. apríla 1921 v Trenčíne. Po vzniku Slovenského štátu prijal slovenské štátne občianstvo, pretože po otcovi mal pôvodne české.

Keď mal 21 rokov, nastúpil do armády. Najprv pôsobil v Novom Meste nad Váhom ako ženista. V auguste 1943 Karola odvelili do Bieloruska na východný front, o pár mesiacov ho poslali do Talianska. Spolu so svojou jednotkou robil zabezpečovacie a opevňovacie práce. V zahraničí sa počas vojny naučil rozprávať po rusky aj po taliansky. Keď vojna skončila, zamestnal sa v baniach.

Ako vojak sa veľmi zaujímal o letectvo. Neskôr mu napadlo, že by mohol zostrojiť repliku lietadla Caproni Ca 33, na ktorom v roku 1919 havaroval Štefánik. Práce mu trvali deväť rokov a výsledok obdivuje každý návštevník bratislavského letiska. Ide o stroj, ktorý je vystavený vo vstupnej hale.

Život Karola Steklého sa niekoľkokrát spojil s postavou Štefánika. Jeho otec bojoval v Štefánikovej légii a on sám bol čestným členom Spoločnosti M. R. Štefánika a členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Keď mal 90 rokov, skočil tandemový zoskok padákom.