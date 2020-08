Najskôr Námestie SNP a teraz aj Komenského námestie! Obyvatelia hlavného mesta len krútia hlavami, čo sa to deje pod ich nohami. Po nedávnych kruhoch na Námestí SNP je najnovšie pokreslené aj Komenského námestie za historickou budovou SND.

Najfantastickejšie teórie hovorili o znakoch pre ufónov, vysvetlenie však nie je tam hore, ale na magistráte. „Obidve formy formy majú upozorniť na daný priestor. Na Komenského námestí nebudú len štvorce ale rôzne geometrické tvary a je to umelecký návrh Pavla Bartoša. Cieľom je zvýrazniť miesto, ktoré v minulosti neslúžilo ako oddychová zóna. Čo sa týka Námestia SNP, výrazná farba a geometria mali upozorniť na zónu, ktorá dovtedy nebola pešia, ale teraz už funguje pre chodcov. Chceli sme, aby si ľudia všimli, že peší priestor sa zväčšil. Či sú to kruhy alebo iný tvar, to nie je podstatné,“vysvetlila Zuzana Dzurdzíková z Metropolitného inštitútu Bratislava.

Podobne pomaľované ako Komenského námestie, je aj námestie SNP, len farby a tvary sú iné. Zdroj: fb

„Komenského námestie upravujeme na miesto oddychu. Bude tu výstavný priestor, spolu s oddychovými prvkami a vegetáciou,“prezradila hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

„Som presvedčený, že pre to, ako ľudia vnímajú svoje mesto a ako v ňom žijú, je verejný priestor veľmi dôležitý a ako to s ním berieme vážne, chceme ukázať na malej ukážke na Komenského námestí,“ doplnil primátor Bratislavy Matúš Vallo, keď tu magistrát položil zelený koberec a spýtal sa Bratislavčanov, čo by si tu chceli.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo pokladá verejný priestor za mimoriadne dôležitý pre život v meste. Zdroj: fb

Súčasná dočasná úprava námestia vychádza práve z tejto ankety, keďže obyvatelia si vyžiadali zelený, oddychový a pokojný charakter námestia so stromami, podporu podmienok pre peších a cyklistov, viacgeneračné a viacfunkčné využitie či prítomnosť kultúry. Silno sa ozývala aj potreba reagovať na klimatickú krízu – zmeniť na námestí mikroklímu a zabezpečiť chládok a zatienenie.

Fiakre - parkovisko - park

Komenského námestie ako námestie s parkom existovalo ešte v 70. rokoch minulého storočia. Dlhé roky potom bolo parkoviskom. Historicky sa námestie začalo formovať ešte v 18. storočí, keď sa stavalo mestské divadlo. Okolo neho postupne pribúdali budovy v štýle historizmu. Na námestí sa kedysi zhromažďovali fiakristi ako vo Viedni a boli tam dokonca aj stajne.

Minulý rok sa magistrát Bratislavčanov pýtal, čo by na tomto pľaci chceli mať. Dostanú to. Dnes už vieme aj to, kto tie nápady zrealizuje.

Na premene Komenského námestia budú pracovať architekti z ateliérov N/A, totalstudio, office 110 a kolektív Michala Bogára. „Cieľom súťaže, ktorú vyhlásil MIB, mesto Bratislava a Generálny investor Bratislavy, je opäť priniesť na toto územie park," informuje Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý dočasnú úpravu námestia aj architektonickú súťaž realizuje. Výsledky architektonickej súťaže budú známe na jeseň.

Terajšiu historickú budovu mestského divadla postavili v roku 1886 a priestor za divadlom medzi Andreasgasse (dnes Gorkého ulica) a Rosengasse (dnes Jesenského ulica) premenil v roku 1895 Bratislavský okrášľovací spolok na park. Už v blízkom čase sa zeleň na toto mieto opäť vráti.