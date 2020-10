„Podľa aktuálne vydaných nariadení platí, že títo pacienti sa nemusia testovať, mnohí tak však na základe svojho rozhodnutia z rôznych dôvodov plánujú či potrebujú urobiť,“ uviedla na svojej facebookovskej stránke vo štvrtok večer Liga proti rakovine.

Prednosté vybavenie závisí od samosprávy

LIGA PROTI RAKOVINE ponúkla priestory svojich Centier pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine na testovanie pre onkologických pacientov. „Žiaľ, tento náš úmysel a ponuka nepriniesli pozitívny výsledok. Tiež sme navrhovali vyčleniť pre rizikovú skupinu, do ktorej onkologickí pacienti patria, napríklad určité hodiny na možnosť ich testovania,“informovala liga svojich členov s tým, že ani tento návrh neprešiel.

Dávajú však onkologickým pacientom, ale hlavne samosprávam do pozornosti príklad, ako je možné vyjsť onkologickým pacientom, ktorí by testovanie chceli absolvovať, v ústrety a prosia tých, ktorí môžu rozhodnúť o ústretovosti voči rizikovým skupinám, aby v rámci svojich možností tak urobili - ideálne vo forme prednostného vybavenia.

Takto sa to dá

Tak to plánuje riešiť napríklad starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. Ten priamo v priestoroch mestského úradu umožní prednostné testovanie onkologických pacientov a tehotných žien.

Martin Chren zároveň na sociálne sieti vtipnou formou upozornil, aby sa ľudia, ktorí do tejto kategórie nespadajú, nesnažili jeho ústretovosť zneužiť. Položil si imaginárnu otázku a hneď odpovedal:

OTAZKA: Som tehotná a chcem využiť možnosť prednostného testovania vo vestibule vášho miestneho úradu, ako doprovod so mnou prídu manžel, naši rodičia, bratranci z druhého kolena a náš pes, môžu sa aj oni so mnou predbehnúť dopredu?

ODPOVEĎ: - Normálne umožňujeme prednostné otestovanie vo vestibule nášho MÚ pre tehotné ženy (na základe tehotenskej knižky) a pre onkopacientov (majú svoje preukazy). Doprovodnej osobe to umožníme, ak znevýhodnená osoba jednoznačne potrebuje jej doprovod. Takže áno, vašich bratrancov vieme otestovať prednostne, ak sa tiež preukážu platnými tehotenskými knižkami.

Za prístup Ružinova Liga proti rakovine v mene onkologických pacientov ďakuje a pripomína, že títo ľudia sú jednou z najohrozenejších skupín a aktuálnu situáciu zvládajú veľmi ťažko, preto potrebujú pochopenie a podporu ostatných.