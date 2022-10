Znečistený Malý Dunaj sa stal už akýmsi verejným tajomstvom. O jeho katastrofálnom stave sa vie už dlhé roky, no všetky pokusy o nápravu situácie akosi stroskotali. Rybári a miestni ľudia z Vrakune to dávajú za vinu čističke odpadových vôd, ktorá sa tam nachádza.

O tejto téme sme informovali už minulý rok. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), pod ktorú čistiareň spadá sa vtedy bránila, že nie je možné, aby do vôd Malého Dunaja vypúšťali akýkoľvek odpad, z ktorého ich aktivisti obviňujú. V rieke totižto mnohí videli plávať výkaly, menštruačné vložky či toaletný papier. Vysvetlili vtedy, že vďaka prečerpávaniu cez početné jemné hrablice nie je reálne, aby do vody vypúšťali nejaký tuhý odpad.

Reč ale bola o vypúšťaní údajne znečistenej vody (voda, ktorá má byť prečistená čističkou) do Malého Dunaja. Aktivisti si ale myslia, že za znečistenie môže niečo iné. "Keď padne veľký úhrn zrážok, nastáva veľký problém. ČOV jednoducho povedané, nestíha. Po naplnení privádzača do slova po okraj, začína splašková voda s vodou dažďovou pretekať priamo, prepadom, rovno do Malého Dunaja na viacerých miestach," píše aktivista Andrej na sociálnu sieť.

"Najväčším problémom je tzv. odľahčovací objekt vo vrakunskom lesoparku, kde odpadová voda, ktorú ČOV nestíha spracovávať, prepadá cez mrežu, ktorá zachytí akurát tak konáre a veľkú nečistotu. Voda so splaškami padá do “bazéna”, odkiaľ priamo vyteká cez prívodný kanál do Malého Dunaja, ktorý je označovaný ako recipient," myslí si Andrej a dodáva, že to isté sa deje aj pri kruhovom objazde vo Vrakuni, kde podľa neho cez obyčajnú prepadovú hranu preteká všetko do rieky. S týmto názorom súhlasí prakticky každý diskutujúci na sociálnej sieti.

O stanovisko sme požiadali priamo BVS s tým, že sme im preposlali pôvodný príspevok, kde autor detailne uviedol spôsob, akým sa podľa neho znečisťuje čističkou Malý Dunaj. Zámer bol jasný, získať reakciu a zistiť, či je niečo takéto vôbec možné. "Čo sa týka tvrdenia ohľadom toho, že systém prevádzky ÚČOV Vrakuňa ohrozuje kvalitu vody v Malom Dunaji, tak táto čistiareň za rovnakého technického usporiadania funguje dlhé roky, všetky naše objekty sú riadne skolaudované a povolené. Ak by bol problém na našej strane, opakoval by sa úhyn rýb pravidelne, čo nie je pravda," vyjadril sa hovorca BVS Peter Podstupka. Názor si teda musíte urobiť sami.

Situácia nabrala trochu iný spád v máji tohto roku. Na Malom Dunaji bol totižto vtedy zaznamenaný masívny úhyn rýb. BratislavaDnes24 informuje, že išlo o následok veľkého dažďu, keď došlo k vyplaveniu kanalizácie vo Vrakuni cez prepad. Na hladine vtedy plávali ryby otočené hore bruchom.

Inšpekcia životného prostredia vtedy jasne uznala vinníka. "Na základe podnetu verejnosti SIŽP vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa)," informuje sa na webovej stránke ministerstva životného prostredia.

BVS to vtedy samozrejme nenechala bez reakcie. Stáli si za tým, že chybu neurobili. "ÚČOV Vrakuňa riešila následky výdatných dažďov počas 17. a v noci z 20. na 21 mája, kedy sa kanalizáciou dopravila k čistiarni zmiešaná splašková a dažďová voda v objemoch, na ktoré čistiareň odpadových vôd nie je projektovaná. Pre takéto prípady existuje príslušnými štátnymi orgánmi a platnou legislatívou schválený postup, ako má BVS postupovať. Čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni išla po celý čas na maximum a to ako na mechanickom tak aj na biologickom stupni čistenia. Do Malého Dunaja bola podľa vedomostí BVS vypúšťaná iba vyčistená alebo rozriedená voda v súlade so legislatívou určeným zmiešavacím pomerom, ktorý by nemal mať priamy dopad na život v rieke. BVS plne spolupracuje s SIŽP na objasnení príčin úhynu rýb v Malom Dunaji," povedal vtedy hovorca BVS Peter Podstupka pre Bratislavské noviny.

Ako sa situácia posunula za skoro pól roka od incidentu sa dozviete na druhej strane!