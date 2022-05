Potvrdili to, čo všetci od začiatku tušili! Znečistenie rieky Slaná je výsledkom nedostatočného zabezpečenia banských priestorov po ukončení ťažby v obci Nižná Slaná. Riešenie problému existuje, no vzhľadom na podmienky v bani je technicky náročné.

Banská záchranná služba preskúmala v nižnoslanskej bani podzemné priestory. Zdokumentovala nepoužívané banské diela do vzdialenosti asi 1 700 metrov od povrchu.

„Mimo zdokumentovania bol identifikovaný problém v podzemí, a to značné množstvo vody, ktoré sa v podzemí dostáva bývalým ‚komínom‘ do nižších priestorov opustenej bane, kde pravdepodobne plní nižšie uložené priestory a následne vyplavuje sedimenty, ktoré sa potom s vodou vytekajúcou z podzemia dostávajú do rieky Slaná,“ vysvetlil riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislava Paulík.

Potvrdili tak predpoklady, že za znečistenie rieky môže nedostatočné zabezpečenie banských priestorov po ukončení ťažby. Bývalý banský podnik Siderit fungoval v obci do roku 2008. Riešením problému znečisťovania rieky je odklonenie vody v podzemí a vybudovanie niekoľkých objektov – hrádzí.

Vzhľadom na podmienky v bani, ako napríklad vzdialenosť, doprava materiálu či nedýchateľné ovzdušie, je to technicky náročné. Šachta Gabriela, z ktorej hrdzavá voda vyteká, je kompletne zatopená. Pôvodný predpoklad bol, že sa bude zatápať približne 25 rokov.

Dovtedy sa malo prísť s riešením. Ako sa však tento rok vo februári ukázalo, predpoklad bol chybný a šachta sa zatopila už za 8 rokov. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie, odmieta totiž tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti. Ruky preč dáva od ekologickej katastrofy aj ministerstvo životného prostredia Jána Budaja. Do riešenia znečistenia však zapája všetky svoje organizácie i Okresný úrad v Rožňave.

„Štátny podnik Rudné bane sa zaviazal zabezpečiť čosi ako bajpas poškodeného potrubia v bani. Potom nainštalujú technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá definitívne zastaví znečistenie," povedal Budaj s tým, že opatrenia sú v réžii ministerstva hospodárstva, pod ktoré Rudné bane patria.

Zároveň navrhol, aby zmenilo banskú legislatívu a zaviedlo účelovú finančnú rezervu. Legislatíva podľa Budaja v súčasnosti nedostatočne upravuje postupy pri vzniku podobných situácií. Umožňuje tiež prevádzkovateľom baní zbaviť sa zodpovednosti za udržiavanie technického stavu nevyužívaných banských diel.