Aj pre vás je čerstvosť potravín to najdôležitejšie? Niekedy je ťažké ju dosiahnuť, ale diskont Lidl vie, ako na to. Už dlhšie jeho zákazníci aj odborníci oceňujú, že dokáže ponúknuť čerstvé potraviny za dostupné ceny. Ako to robí, si overil aj influencer Miroslav Bača, známy ako thebacis. A nadchlo ho to!

Cesta ovocia, zeleniny, mäsa, pečiva či mliečnych výrobkov na stoly v našich domácnostiach je náročná. Treba zachovať ich čerstvosť a kvalitu – ideálne za dobré ceny, ktoré si môže dovoliť každý. Napriek náročnosti procesu sa to diskontu Lidl dlhodobo darí zabezpečiť. Je za tým veľmi dobre premyslený spôsob, ako na to. Lidl musel myslieť na viac vecí. Za čerstvosťou potravín sú zodpovedný výber dodávateľov, náročné procesy a premyslená logistika. Aj vďaka dobre nastaveným prísnym pravidlám diskont prehlbuje a udržiava dôveru zákazníkov. Potvrdil to aj prieskum agentúry 2muse, podľa ktorého nakupujúci v Lidli ocenili práve spojenie kvality, čerstvosti a dobrých cien.

Pre diskont sú prvoradí nakupujúci. Robert Flachbart, konateľ Lidla zodpovedný za predaj a logistiku, uviedol, že spoločnosť je presvedčená, že jej zákazníci si zaslúžia to najlepšie. „Kvalitu a čerstvosť výrobkov sledujeme dôkladne a neustále – pri ich príjme v logistickom centre, počas skladovania, prepravy a priebežne v predajniach. V každej z nich máme manažéra čerstvosti, ktorý pravidelne kontroluje kvalitu čerstvého sortimentu,“ vysvetlil Robert Flachbart. „Dbáme tiež na dátum spotreby, a preto tovar s dostatočným predstihom zlacňujeme, aby ho zákazníci mohli plnohodnotne využiť.“

Čerstvé a kvalitné potraviny za dobré ceny oceňujú v Lidli zákazníci aj odborníci. Diskontu na čerstvosti záleží, podľa neho si kupujúci zaslúžia to najlepšie. Zdroj: Lidl

Priamo v logistickom centre

A ako to vyzerá tam, odkiaľ putujú produkty do 162 predajní Lidla po Slovensku? Podľa Michala Kiabu, vedúceho logistického centra v Seredi, prúdi drvivá väčšina tovaru od dodávateľov do skladov diskontu a odtiaľ do predajní. Predstavuje to oveľa vyššiu náročnosť prípravy a s tým spojených kontrolných úkonov. Diskont si však vďaka tomu môže lepšie strážiť čerstvosť výrobkov, ktoré si zákazníci kupujú práve pre ich kvalitu.

Lidl sa snaží vylepšovať služby pre zákazníkov, otvára nové predajne. Vďaka tomu je čoraz bližšie k ľuďom. „Pre logistické centrum je nevyhnutné v predstihu vyriešiť dostatok personálu (a s tým spojený prípadný nábor), kapacitné možnosti uskladnenia tovaru, dostatok prepravných kapacít a správne naplánovanie závozov tovaru, aby bolo možné zabezpečiť obsluhu nových predajní,“ vyratúval Michal Kiaba. „Jednou z najväčších výziev je personál – iba lojálny a kvalitný je základným kameňom úspechu logistického centra aj predajní,“ opísal.

Pracovníci sa majú čo otáčať, aby zabezpečili kvalitný tovar. Iba za jediný týždeň logistické centrum Lidla v Seredi prichystá milión kartónov a 15-tisíc paliet produktov!

Lidl prišiel ako prvý s viacerými novinkami a inováciami. Známy influencer sa presvedčil, že majú systém zásobovania naozaj dobre premyslený. Zdroj: Lidl

Influencer zostal v úžase

O nastavenie zásobovania predajní Lidl sa zaujímal aj influencer Miroslav Bača, známy pod menom thebacis. Preto navštívil logistické centrum v Seredi, kde ho tamojšie dianie tak nadchlo, že nakrútil pútavé video. V ňom sám prešiel rovnakú cestu, akou putujú potraviny.

Takže bol súčasťou príjmu tovaru, úplne prvej kontroly čerstvosti, ale zúčastnil sa aj na výdaji tovaru do predajne.

Vďaka tomu sa mu vo videu podarilo názorne ukázať divákom reálny proces fungovania logistického skladu. „Návšteva logistického centra Lidl ma preniesla späť do školských čias, keď som naposledy navštevoval netradičné exkurzie, ktoré mi vyrážali dych,“ priznal sa Miroslav Bača. „Bolo to tak aj teraz. Ohromili ma veľkosť, funkčnosť, precíznosť a kvalita logistického centra. A vlastnou skúsenosťou som si potvrdil, že obchodný reťazec naozaj dokáže do regálov poctivo dostať akýkoľvek tovar najvyššej kvality a čerstvosti,“ pochvaľoval si influencer.