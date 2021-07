Spa Aphrodite sa môžu pýšiť luxusom a prestížou. Nie je teda nič zvláštne na tom, že sa v nich schádza česká a slovenská smotánka. Nový park a rehabilitačnú kliniku prišla predstaviť česká topmodelka Simona Krainová, ktorá priznala, že tam nie je po prvýkrát.

„Dnes sme to s manželom počítali a je to sedem rokov, čo navštevujeme toto krásne miesto. Už nám prirástlo k srdcu. Nie je to len o nádhernej prírode v okolí, ale aj o službách, ľuďoch a jedle. Páči sa nám tu jednoducho všetko a nikdy sa nám s deťmi odtiaľto nechce odísť,“ priznala.

Krainová doplnila, že pravidelnými návštevami kúpeľov chce svoje deti motivovať k zdravému životnému štýlu. „Musíme sa hýčkať, pretože sme tu len na krátky čas a v zdravom tele zdravý duch. Aj deťom chceme ukázať, že zdravý životný štýl je dôležitý a treba si naň od ranného veku zvykať. Preto sa veľa saunujú a plávajú,“ doplnila.

Otvorenia za zúčastnil aj známy módny návrhár Fero Mikloško, ktorý väčšinu času strávil so Silviou Lakatošovou a krásnymi modelkami. Spolu s nimi si vyskúšal novinky, ktoré Spa Aphrodite predstavila.

„Lekárske a rehabilitačné oddelenie tu existovalo aj pred tým, avšak nová Spa Rehab Clinic klientom prinesie ešte viac benefitov,“ prezradil primár kliniky Al Kahim Abdulla.

Už predtým ponúkali viac ako sto procedúr, no teraz sa ich počet ešte navýši. „Pribudol nám prístroj na analýzu každého segmentu tela, ktorým sa napríklad dá zistiť metabolický vek. Budeme ponúkať aj procedúry ako sú vodné trakcie, magnetoterapie, fyzioterapie prístrojmi Imoove či Redcord,“ priblížil Abdulla.

K pohode klientov, ale aj návštevníkov Rajeckých Teplíc má prispieť obnovený park pred kúpeľmi. „Nestačí nám iba tvrdiť, že interiér je pekný, krásu musíme dostať aj von. Naším cieľom je totiž urobiť z Rajeckých Teplíc destináciu, ktorá naplní európske štandardy,“ objasnil zámery vedenia viceprezident Spa Aphrodite Zdenko Miškolci ml.

Dizajn parku je ladený do jemného antického štýlu, podobne ako celé kúpele. „Náklady na park vyšli približne na 200 tisíc eur, no ide len o jednu z ďalších etáp inovácie kúpeľov. Nasledovať by mali prvky, ako napríklad kúpeľná kolonáda,” dodal Miškolci.

Kúpeľné zariadenie Spa Aphrodite Rajecké Teplice disponuje prameňmi termálnej vody s teplotou 38 °C s obsahom vápnika a horčíka, ktoré sú vhodné najmä na liečbu pohybového ústrojenstva, neurologických ochorení a chorôb z povolania. Prvá písomná zmienka o termálnom prameni v Rajeckých Tepliciach pochádza zo 14. storočia.