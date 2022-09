Medzinárodne uznávaná sopranistka Lenka Máčiková - Kusendová (41) si pred časom spolu s manželom, slovenským hercom Martinom Kusendom (44), zadovážili chalupu v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Svoje súkromie si obaja veľmi vážia, no napriek tomu nás pozvali na víkendovú návštevu, aby sme si na vlastné oči pozreli, čo dokáže vlastnými rukami umelecká dvojica. A bolo na čo pozerať!

Lenka s manželom Martinom milujú prírodu, a tak hľadali spôsob, ako v nej tráviť čo najviac voľného času. Preto skoro pravidelne každý víkend cestujú na chalupu, ktorú obklopujú prekrásne lesy. "Bol to starý dom, ktorý sme prerobili svojpomocne úplne kompletne," prezradila nám Lenka, pričom nezabudne pochváliť zručnosť svojho manžela. "Búral, muroval, obkladal, jednoducho, robil všetko, čo vedel aj nevedel," dodala so smiechom. "Nie je to síce dokonalé, ale Martin všetko urobil sám, vlastnými rukami. A čo nevedel, to zahral, že vie, je to herec," podotkla. Chalupa je logicky rozdelená na dennú a nočnú časť, z centrálnej kuchyne sa ide do spálne a detskej izby. Kuchyňa je spojená s útulnou obývačkou, kde však televízor nenájdete. "Trávime čas spoločne, deti behajú po záhrade, alebo vybehneme spolu do lesa," dozvedáme sa od Lenky.

