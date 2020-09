Zámerom novely, ktorú predložila trojica vládnych poslankýň je odstrániť krivdu pri dôchodkovom strope v prípade približne 140 000 slovenských žien narodených v rokoch 1957 až 1963, ktoré vychovali deti. Tie totiž pri tvorbe súčasnej dôchodkovej tabuľky akoby vypadli zo systému.

Chcú napraviť tabuľkovú krivdu

Hoci v ústave je dané, že žena, ktorá mala jedno dieťa, môže ísť do penzie o 6 mesiacov skôr ako je maximálna hranica, ak dve o 12 mesiacov, ak tri a viac detí o 18 mesiacov, pre tieto ročníky to však podľa dnešnej dôchodkovej tabuľky neplatí.

Tieto tri dámy zastupujú 140 000 žien matiek, ktorých sa nespravodlivá tabuľka týka. Zľava: právnička Viera Kubicová, Eva Klikáčová a Mária Beladič. Zdroj: paj

Poslankyne vládnych strán Petra Krištúfková (Sme rodina), Katarína Hatráková (OĽaNO) a Anna Zemanová (SaS) predložili návrh na zmenu, ktorý má túto krivdu odstrániť. Oproti dnešnému stavu by títo ľudia, týka sa to aj mužov, ktorí vychovávali deti, mali ísť do dôchodku o 1 až 10 mesiacov skôr ako predpisuje súčasná prechodná tabuľka. Od roku 2024 bude už platiť dôchodkový strop 64 rokov.

„Mnohé ženy týchto ročníkov už odišli do dôchodku bez toho, aby sa naplnil ústavný princíp a bol im odpočítaný polrok za každé jedno vychované dieťa," vysvetlila Krištúfková na 12. schôdzi parlamentu v stredu.

Svoju novelu prišli ženy podporiť v prvý deň rokovania parlamentu aj osobne. Zdroj: paj

Tri kategórie žien

Medzi ženami ročníkov 1957 - 1963 sú tri kategórie žien. Prvou kategóriou sú ženy, ktoré ešte pracujú. Tým by mala pomôcť novela naplno. „Odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a už odišli do dôchodku bez toho, aby im bol odpočítaný polrok za dieťa," priblížila Krištúfková.

Poslankyne navrhli iný strop aj kompenzácie

Ženám, ktoré dovŕšili fiktívny dôchodkový vek a ktoré si nárok na starobný dôchodok uplatnili najneskôr od 1. januára 2021, sa navrhuje ustanoviť doplatok vo forme jednorazového doplatku k starobnému dôchodku. „Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku," dodala Krištúfková.

Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila, rieši aj poberateľov predčasného starobného dôchodku a poberateľov starobného dôchodku, ktorí nemali nárok na jednorazový doplatok k dôchodku. „Navrhujeme, aby rozdiel dôchodkových vekov bol takémuto poberateľovi zohľadnený znížením krátenia predčasného starobného dôchodku a aby sa dotknutým poistencom jednorazový doplatok k starobnému dôchodku vyplatil bez nutnosti podania žiadosti,“ vysvetlila poslankyňa.

