V prípade lietadla Diamond DA-42 ide o štvormiestne motorové lietadlo vyvinuté a vyrobené rakúskou spoločnosťou. V roku 2004 sa stalo prvým lietadlom s naftovým motorom s pevnými krídlami, ktoré preletelo severný Atlantik bez medzipristátia. Na Slovensku ich bolo koncom roka 2022 podľa oficiálnych záznamov registrovaných päť.

"Lietadlo DA-42 má dva motory v krídlach. My v Seagle Air ich máme dve, v Jet Age mali jedno. Sú to spoľahlivé lietadlá. Majú dva motory. Znamená to, že keby jeden prestal pracovať, tak ten druhý vás dostane na letisko. Čiže vie letieť len s jedným motorom. Môže dôjsť aj k zlyhaniu oboch motorov, ale je veľmi nepravdepodobné, že by sa niečo také stalo. Špekulovať o tom, čo sa mohlo stať, je teraz naozaj predčasné. Keď som videl fotografie z toho miesta, vyzerá to tak, že to bol náraz do zeme relatívne vysokou rýchlosťou, čo nezodpovedá veľmi tomu, že by sa to mohlo stať pri vysadení motora. Ale to je ťažko povedať, toto mohlo byť milión vecí, čo sa mohlo stať. Vyšetrovatelia si budú musieť obraz poskladať kúsok po kúsku z dát, ktoré majú k dispozícii a z toho, čo sa im podarí zistiť," myslí si Tomáš Fait z leteckej školy Seagle Air z Trenčína.

T. Fait vraví, že tieto lietadlá nemajú takzvanú čiernu skrinku, ktorá zaznamenáva údaje o lete. Dodáva, že lietadlá sú vyhľadávané aj leteckými školami. "Na tom sa robí výcvik pre viacmotorové lietanie, preto sú tieto DA-42 veľmi často využívané v školách. Lietajú po celom svete, sú ich stovky, možno tisíce. Sú všade na svete, aj v Amerike, Austrálii. Obsluhuje ich jeden pilot, ale keďže sú určené na výcvik, je tam plnohodnotné riadenie na oboch stranách, to znamená, že je možné pilotovať aj z jednej aj z druhej strany. Aj inštruktor má prístup k úplnému riadeniu," hovorí T. Fait a dopĺňa, že cestovná rýchlosť, ktorú vie takéto lietadlo vyvinúť je v prepočte približne 250 kilometrov, pričom dolet je približne päť hodín a 1200 až 1800 kilometrov čo však závisí aj od toho, či má prídavné nádrže.

Aj keď sú vo všeobecnosti tieto lietadlá považované za spoľahlivé, ani im sa v minulosti nevyhýbali nehody. Vo viacerých prípadov smrteľné. Od roku 2006 malo 123 z nich podľa portálu Aviation Safety väčšie, či menšie problémy, pričom poslednou nehodou je práve tá z Trenčianskych Stankoviec. Dňa 4. decembra minulého roku došlo v Kanade k vypnutiu jedného z motorov, ale podarilo sa bezpečne pristáť. V lietadle letel inštruktor so študentom. V Orlande na Floride 1. septembra 2022 zaúradovalo počasie. Silný vietor zdvihol jedno krídlo a lietadlo sa prevrátilo doprava. Letový inštruktor sa pokúsil vypnúť motory a lietadlo sa zrútilo. Súkromný pilot zomrel a letový inštruktor bol vážne zranený.

V Nórsku havarovalo lietadlo DA-42 v novembri 2011 v kopcoch, v lese. Traja pasažieri na palube po páde okamžite zomreli. Letecký úrad skúmal, čo sa mohlo stať, ale nedospel k jednoznačnému záveru prečo sa lietadlo vymklo kontrole a začalo sa otáčať. V auguste 2021 v Poľsku počas stúpania inštruktor - pilot znížil výkon oboch motorov na voľnobeh, čím simuloval poruchu pohonnej jednotky. Klesanie sa však uskutočnilo s výrazným sklonom nosa nadol, čo spôsobilo, že lietadlo pristálo vo vysokej rýchlosti a značne sa poškodilo, obaja pasažieri však prežili. Pri týchto typoch lietadiel dochádza veľmi často k vypadnutí dverí, ale stávajú sa aj kuriózne nehody, ako napríklad tá z 28. júla 2021 kedy narazilo lietadlo pri pristávaní do jeleňa.

V roku 2017 havarovalo lietadlo tohto typu na Korzike. Počas pristávania sa lietadlo dostalo do extrémnych poveternostných podmienok a pilot stratil nad lietadlom kontrolu. Zomreli všetci štyria pasažieri na palube. V júni 2016 havarovalo lietadlo v provincii Ban Khok Kong. Narazilo do ryžového poľa. Všetci traja ľudia zomreli. Databázy uvádzajú za 18 rokov stovky problémov s motorom, pričom pri nehodách zomrelo za rovnaký čas 44 ľudí.

Pri páde lietadla pri Trenčianskych Stankovciach zahynuli štyria muži - pilot Marián Oravec (43) z Topoľčian, policajt Roman Zlatovský (26) z Trenčína, Rastislav Navrátil (42) z Trenčína a Maroš Klein (26) z Iliašoviec. Pilot Marián Oravec mal okrem lietania ešte jedného koníčka - divadlo. Do divadla Hlavina - divadlo z Radošiny prišiel v roku 2014. "Doslova priletel. Vďaka nemu sme mali k piesni Mama krásny klip s leteckými zábermi nad Radošinou. Po pristátí zostal na javisku ako herec v dvoch hrách - Ochutnávka a Súpis dravcov. Neskôr v hľadisku chýbal iba vtedy, keď bol na cestách, z ktorých podával skvelé reportážne správy," opísali na sociálnej sieti členovia divadla Hlavina.

Roman Zlatovský bol policajt, rovnako ako jeho otec. Lietanie bolo jeho vášňou. Túžil stať sa pilotom. Rastislav Navrátil bol otcom dvoch malých detí, školáčky Jasminky a škôlkara Darianka. Susedia o ňom hovoria ako o vzornom otcovi, ktorý mal veľkého koníčka a tým bolo lietanie na rogale. Netušia však čo robil v lietadle, ktoré sa zrútilo. "On lietanie miloval. Využil každú voľnú chvíľu, aby mohol byť hore. To, že lietal aj v takomto veľkom lietadle sme však netušili," povedali susedia. Rastislav bol aj dlhoročným členom Leteckej amatérskej asociácie.

