Na podobnom princípe fungujú v Novom Meste už niekoľko rokov malé knižničky, tu však nápad posunuli ešte ďalej. Ktokoľvek môže do skrinky priniesť akýkoľvek vhodný tovar, ktorý nepotrebuje, a môže si z neho vziať to, čo potrebuje. Teda nielen knihy, ale aj trvanlivé potraviny, kozmetiku či hygienické potreby.

Na sympatickým nápadom je občianske združenie Helpi, ktoré podobné skrinky osadili napríklad na Madagaskare, v Peru či na Novom Zélande.

Keď sa táto správa objavila na sociálnej sieti, ľudia hneď reagovali . „Raz mi doma ostalo väčšie množstvo cestovín a vedela som že ich nespotrebujem, doma by len stali tak som ich dala do igelitky a zavesila na smetiak s lístkom, že ak sa niekomu zídu, tak su v poriadku len mi ich už netreba. V tom case by taká búdka bola super. A bolo mi úplne jedno kto si to vezme radšej ako vyhodiť do kosa,“ napísala Natália.