Mala to byť vražda, nakoniec je to ublíženie na zdraví. Okresný súd v Trenčíne rozhodol o osude muža, ktorý podpálil chatku aj s priateľkou. Andrej S. má toho ale na rováši oveľa viac, bol 15-krát súdne trestaný a "preslávil" sa aj ako veštkyňa, keď od úradníčky vymámil 1,3 milióna eur za očistu.

Andrej S. je poriadny kvietok. Na východe Slovenska ho súdia za podvod veľkých rozmerov, keď sa vydával za veštkyňu a za očistu a zaklínacie rituály obral účtovnícku obce Šarišské Michaľany o viac ako 1,3 milióna eur. Tie vyberala nelegálnymi prevodmi z obecných účtov. V tomto prípade je Andrej S. trestne stíhaný a skončil vo väzbe. Rovno z nej ho priviedli v putách na Okresný súd do Trenčína, kde čelil obvineniu z vraždy v štádiu pokusu.

Obžaloba Andreja viní z toho, že v roku 2021 v záhradkárskej chatke v Myjave začal polievať benzínom interiér chaty. Benzínom nešetril najmä v okolí postele, na ktorej sedela jeho priateľka Simona B. Dôvod bol podľa obžaloby absurdný. Bál sa, že kým bude on vo väzení, priateľka si nájde iného. "Pričom jej hovoril: Zlato, budem musieť ťa zapáliť. Pri rozlievaní benzínu v interiéri chatky došlo k jeho vyšplechnutiu na tričko a rifle, ktoré mala poškodená oblečené. Následne zapaľovačom rozliaty benzín podpálil, pričom došlo k požiaru," povedala sudkyňa. Simona mala šťastie v nešťastí a z hrôzostrašnej situácie vyviazla bez škrabanca. Podarilo sa jej strhnúť zo seba tričko a vyskočiť cez okno chatky von.

Aj keď Andreja S. pôvodne súdili za vraždu v štádiu pokusu, sudkyňa mu napokon vymerala trest len za ublíženie na zdraví v štádiu pokusu. "Za to sa odsudzuje na trest odňatia slobody v trvaní 7 rokov a 6 mesiacov," vyriekla verdikt sudkyňa. Súd podľa nej dospel k záveru, že skutok sa stal aj keď obžalovaného usvedčil len jeden jediný priamy dôkaz. "Teda, že obžalovaný so zámerom ublížiť na zdraví poškodenej začal polievať interiér chatky. Následne došlo k požiaru a odišiel z chatky preč. Za kľúčový a jediný priamy dôkaz o vine obžalovaného súd považoval výpoveď svedkyne a poškodenej," potvrdila sudkyňa.

Kým poškodená Simona tvrdila, že Andrej ju chcel podpáliť, on vravel, že je nevinný. "Zo záveru znaleckého posudku z odvetvia psychológia z vyšetrenia poškodenej vyplýva, že jej mentálne schopnosti sú narušené, jej IQ má od 50 do 69. Môže mať poruchu pamäti, nedokáže si spomenúť na udalosti z minulosti a správne si ich spojiť v časovom priebehu. Ale v čase vypracovania posudku znalec u nej nezistil prítomnosť poruchy vnímania a myslenia, ktoré by mali vplyv na jej schopnosť správne chápať realitu. Súd preto považoval jej výpoveď v celom rozsahu za vieryhodnú a pravdivú," upresnila sudkyňa.

Obžalovaného podľa sudkyne navyše usvedčila aj DNA, ktorú zanechal na bandaske s benzínom a zapaľovači, čo svedčí o tom, že s bandasku držal v rukách. V čase skutku bol navyše Andrej S. pod vplyvom THC, hašiša a bola u neho zistená aj prítomnosť morfínu. Podľa súdu vedel, že jeho priateľka môže následkom toho čo spravil zomrieť, ale nebol preukázaný jeho úmysel usmrtiť ju. "Obžalovaný nerobil žiadne opatrenia na to, aby zabránil ujsť jej z chatky pred uhorením," uzavrela sudkyňa.

Proti rozsudku sa odvolal prokurátor, ktorému sa nepozdáva výška trestu, ani kvalifikácia skutku. Rovnako sa odvolal aj obžalovaný. "Klient sa podľa vlastných vyjadrení cíti byť nevinný. Ja si myslím, že z obsahu spisového materiálu nevyplývali také dôkazy, ktoré by svedčili o jednoznačnej vine obžalovaného a mohli by byť podkladom na oslobodzujúci rozsudok. Z toho dôvodu sme navrhovali oslobodenie. Jediným priamym dôkazom bolo tvrdenie poškodenej," povedal obhajca obvineného Matej Múdry. O prípade bude ešte rozhodovať Krajský súd v Trenčíne.