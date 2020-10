Minimálne mesiac si ešte počkajú! Cestujúci, ako aj obyvatelia či návštevníci Bratislavy si na otvorenie ulice Mlynské nivy, ktorá aktuálne prechádza prestavbou a je uzatvorená, budú musieť počkať do novembra. Pôvodný termín v septembri totiž bratislavský magistrát posunul. Prečo?

Bulvár Mlynské nivy uzatvorili pre automobilovú dopravu, mestskú hromadnú dopravu (MHD), cyklistov aj peších ešte pred tromi rokmi v súvislosti s výstavbou novej autobusovej stanice. V médiách sa však objavili informácie, ktoré hovoria o tom, že na magistráte podivným spôsobom manipulovali so zmluvou ohľadne výstavby časti Nivy, ako aj špekulácie o falšovaní.

Pôvodná zmluva, ktorá hovorila o termíne ukončenia uzávery ulice Mlynské nivy k 30.9. a ktorú podpísalo hlavné mesto ako stavebník prestavby ulice s developerom HB Reavis, ktorý je zhotoviteľom projektu, bola totiž stiahnutá a nahradená novou. Tam je už termín ukončenia uzávery ulice do 31.12.

Mesto sa však bráni a posunutie termínu vysvetľuje ako zlyhanie ľudského faktoru, ktorý sa udial na strane zamestnankyne magistrátu. "V súvislosti s termínom ukončenia uzávery ulice Mlynské Nivy bol dokument s termínom 30.09.2020 staršou pracovnou verziou. Definitívne však bol podpísaný dodatok s termínom do 31.12.2020. Pri zverejňovaní dokumentu došlo k chybe zamestnankyne magistrátu, ktorá vybrala nesprávny súbor s termínom do konca septembra 2020," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová s tým, že dodatok s termínom 30.9.2020 však nikdy nenadobudol platnosť, keďže nikdy nebol fyzicky podpísaný zmluvnými stranami. "Ihneď po zistení chyby, bola zverejnená správna a jediná podpísaná a platná verzia dodatku s termínom do 31.12.2020. Za nesprávne zverejnený dokument sa ospravedlňujeme. Preverujeme, ako došlo k tomuto pochybeniu, aby sa v budúcnosti neopakovalo,"dodala ďalej hovorkyňa Bratislavy.

Na snímke je ulica Mlynské nivy, ktorá je kvôli výstavbe novej autobusovej stanice aktuálne uzavretá. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Otvorenie samotného bulváru pre automobilovú dopravu, hromadnú dopravu, cyklistov aj peších očakáva mesto začiatkom novembra. Na ulici Mlynské nivy už boli ukončené stavebné práce, upravujú sa povrchy, zároveň sa robí aj prvá z viacerých fáz výsadby zelene.

Čo si myslí dopravný analytik

Ako posunutie termínu ovplyvní dopravu, či už MHD, automobilovú dopravu alebo každodenný život cestujúcich, podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského keďže nejde o zmenu, ale zachovanie terajšieho stavu, tak nič nové

nebude ovplyvnené. "Problémy v doprave, ktoré mohli byť vyriešené ku koncu septembra, budú pretrvávať naďalej," povedal Jozef Drahovský.

Dodal, že keď sa Mlynské Nivy otvoria, odľahčí sa dnes preťažená Landererova a Košická ulica. "Bude možné obnoviť trolejbusové linky a zefektívniť MHD v danej lokalite a skrátia sa tiež dojazdové časy k všeobecnej spokojnosti," uviedol dopravný analytik.