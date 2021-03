Tento rok to už viackrát vyzeralo tak, že zima je nenávratne za nami. Na strednom Slovensku však ešte evidentne nepovedala posledné slovo. Kým pred necelým týždňom sme pozorovali sneh v Banskej Bystrici. Dnes nás prekvapil na Kysuciach.

Počasie v stredu

V niektorých častiach Slovenska sneží práve v tejto chvíli

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najvyššie denné 9 až 10 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Na horách sneh, teploty sa pohybujú od -7 stupňov C do 9 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, miestami prehánky. Najvyššie denné teaž 6 až 7 stupňov C.

Snehové prehánky nás budú čakať aj vo štvrtok

Takéto počasie nás čaká vo štvrtok.

"Premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe, snehové prehánky, do cca 300 m aj dážď. Nočná teplota 2 až -6 st. Denná teplota 4 až 9, v severnej polovici -1 až 4 st. Severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km/h," píše SHMU.