Nemecký architekt Peter Behrens bol vo svojej ére európskou špičkou. Teoretici už dávnejšie tvrdia, že jeho stavba synagógy v Žiline bola prelomová a pokladá sa za jednu z najmodernejších. Umelec Juraj Gábor sa na jeho projekt spred deväťdesiatich rokov detailne pozrel. Veľa počítal a kreslil až dovtedy, kým neporozumel zákonitostiam stavby.

Completing the sphere, tak sa volá jedinečný projekt, v ktorom umelec poukazuje na dokonalú premyslenosť Behrensovej stavby. V synagóge z medzivojnového obdobia sa totiž nachádza pomyselná geometricky presná levitujúca guľa s priemerom sedemnásť metrov, ktorá je viditeľná len na streche ako kupola. Gábor sa odhodlal guľu dokončiť a zhmotniť tak z dreva jej spodnú časť.

Aj takto vyzerajú práce na unikátnom diele Sphéra Zdroj: Luna Mafo

K práci chcel pôvodne prizvať tesárov, ktorí s ním spolupracovali na Zrakovej pyramíde, no boli už zadaní. Oslovil tak štyroch skúsených nadšencov drevostavieb a dnes si ich nevie vynachváliť. Pôvodnými povolaniami husliar Igor Babiak, prekladateľ Ján Koreň, dizajnér Milan Stanco a bábkodivadelný režisér Tomáš Hudovič ručne vyrezávajú a skladajú každú jednu súčasť konštrukcie monumentálneho diela.

Sphéra predstavuje prepojenie človeka a jeho duchovného sveta do jedného celku. „Niekedy si človek potrebuje materializovať duchovno, aby ho uvidel. Teraz k tomu môžeme prísť, či si na to zaklopať a vnímať to tak cez svoje zmysly,“ vysvetlil.

Aj takto vyzerajú práce na unikátnom diele Sphéra Zdroj: Marek Jančúch

Práve ľudia sú podľa Gábora základným stavebným kameňom celého projektu. Nebyť korony, do Synagógy by mali neobmedzený prístup aj počas celej výstavby. Teraz tak môžu urobiť len prostredníctvom live streamov či fotografií. Objekt bude sprístupnený hneď, ako pominú pandemické obmedzenia. Na portáli Startlab si ľudia však už teraz môžu rezervovať prvé návštevy alebo získať možnosť prespať v Sphére vo vlastnom spacáku.

O budúcnosti Sphéry autor zatiaľ veľa neprezradí. Nie je však žiadnym tajomstvom, že v Novej synagóge v Žiline bude vystavená celý rok a budú v nej vystupovať, vystavovať alebo hrať ďalší umelci, ktorí zakaždým poukážu na iný jej aspekt.

Aké osudy majú iné slovenské synagógy? Čítajte na ďalšej strane!