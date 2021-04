My sme ten list dostali do redakcie tiež. Nájdete ho v našej galérii. Upozornila nás naň poslankyňa mestskej časti Katarína Augustinič. Postoj starostu Kusého kritizuje.

Poslankyňa kritizuje tento krok

Katarína Augustinič kritizuje krok starostu Kusého. Zdroj: SITA

Keď sme sa jej pýtali prečo, vysvetlila nám to takto: „Nepovažujem to za vhodný krok, hlavne, keď sa účinky Ivermectinu nepotvrdili. Posielajú mi to obyvatelia, prišlo to do schránky každému zatiaľ v okoli Bajkalskej ulice a starší ľudia teraz volajú lekárom a chcú si to dať predpísať, lebo nejaký liek je zadarmo.“

„Samozrejme, prebiehajú rôzne odborné debaty a polemiky o tom, či je Ivermectin účinný proti Covidu-19. To, či a kedy ho nasadiť, nechajme vždy na nášho lekára,“ reagoval na výčitku starosta, ktorého táto aktivita jeho poslankyne prekvapila.

„Je to antiparazitikum, ktoré má aj silné antivírusové a protizápalové vlastnosti pri Covide-19. Informuje o tom aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Tento liek nie je u nás síce registrovaný, ale jeho používanie na Slovensku povolilo ministerstvo zdravotníctva začiatkom tohto roka na liečbu, aj prevenciu,“ vysvetľuje Kusý s tým, že toto povolenie neznamená, že si liek môžu objednávať fyzické osoby pre vlastnú spotrebu a samoliečbu. „Liek je len na lekársky predpis a za jeho použitie zodpovedá ošetrujúci lekár,“ zdôraznil.

