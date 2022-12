Už dnes to vypukne! Vianoce sú konečne tu a pre mnohých je to čas pokoja, radosti a užívania si voľného času s rodinou. Pre veľa ľudí je to však aj čas prejedania sa, nafúknutia či tráviacich problémov. A ako si jedlom nepokaziť Vianoce? Stačí sa držať niekoľkých zásad a sviatky si užijete aj bez zbytočných tráviacich nepríjemností.

Všetci dobre vieme, že vianočné menu nepatrí zrovna medzi príklady vyváženého taniera. Podľa výživovej poradkyne Nikolety Šimonovej však nie je dôvod, aby sme sa z Vianoc stresovali.

Prízvukuje, že toto menu jeme len pár dní, takže nútiť sa do zmien či odopierať si babkin tradičný majonézový šalát, nemá zmysel. „Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sme si v tom šaláte dali radšej namiesto celej majonézy, jedna k jednej napríklad jogurt typu skyr. Vtedy by bol vyváženejší a nutričnejší. Avšak skutočne, v kontraste s tým, ako často reálne takéto jedlá jeme, nie je dôležité robiť tieto zmeny,“ dodáva.

Striedmosť a farebnosť

Odborníčka na výživu odporúča, aby sa radšej ľudia poriadne držali zásady neprejedať sa. „Aj kapra si vieme radšej namiesto vyprážania urobiť v teplovzdušnej fritéze, bolo by to lepšie, pretože by sme nemuseli použiť toľko tuku. Na druhú stranu aj keď si dáme toho kapra, dajme si napríklad radšej iba dve podkovičky a nie štyri. Voľme skôr tú striedmosť a nie obmedzovanie či nahradzovanie potravín,“ navrhuje s tým, že je vhodnejšie tanier potom „doplniť“ šalátom alebo čerstvou zeleninou.

Aj na Vianoce by na tanieri nemala chýbať k rybe či šalátu čerstvá zelenina. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWyYV1IDGr5/

Jedzte pravidelne

Čomu by ste sa podľa Šimonovej mali určite počas sviatkov vyhýbať je hladovka, resp. vynechávanie jedál. „Aj počas Štedrého dňa. Človek potom toho veľmi veľa zje a zaťaží to organizmus, najmä žlčník. Má to aj psychologický efekt – človek celý deň neje, je vyhladovaný, veľmi sa už teší na večerné jedlo a následne konzumuje rýchlo. Kým sa dostaví pocit sýtosti chvíľku to trvá, a tak je nakoniec človek úplne prejedený,“ vysvetľuje.

AKÝ je najväčší chyták Vianoc a čo najlepšie uľaví nafúknuté brucho? Článok pokračuje na ďalšej strane >>>