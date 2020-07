Hubár Miroslav (50). Zdroj: archív

Miroslav (50) z Nových Zámkoch už dlhšiu dobu vášnivo hubárči. Prezradil nám, že jeho hubárskym rajom je síce Poľana, ale keďže je to od jeho domova ďalej tak sa uskromnil a našiel miesta, kde rastú huby aj v jeho lokalite. „Tento rok som sa ešte na Poľanu nedostal, tak som bol zbierať huby v lesoch neďaleko od Jasovej,“ prezradil nám. „Nazbieral som síce suchohríby a zopár pečiarok poľných, ale ostal som sklamaný. Po minulé roky sa tam totižto dalo nájsť veľa bedlí, po ktorých tento rok nebolo ani chýru ani slychu,“ dodal hubár Miroslav. Podľa jeho slov sú síce bedle pre veľa hubárov neatraktívne, jemu však chutia a preto ich rád zbiera.

Miroslav (50) hubárči už 10 rokov. Zdroj: archív

Hubár nám prezradil, že dubáky, ktoré majú ľudia najradšej v okolí Nových Zámkoch nerastú, alebo teda aspoň on sám sa tu s nimi ešte nestretol. „Ak sa chcete vydať za dubákmi alebo masliakmi musíte ísť najbližšie do Lefantoviec, alebo do okolia Topoľčianok a Skýcova. Tam ich kamarát nazbieral minulý týždeň hojne,“ povedal Miroslav.

Košík s kuriatkami. Zdroj: archív

Miroslav sa z toho roka teší, nakoľko dážď hubárom prial. „Už sa neviem dočkať, kedy sa vydám na Poľanu. Každoročne tam chodím na dubáky, kozáky, kuriatka ale aj modráky. Tento rok by ich malo byť o to viac, že nám prialo aj počasie a bolo dostatok dažďov, čiže vlahy,“ povedal hubár na záver.

