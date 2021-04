Nedávne udalosti z Banskej Štiavnice podnietili diskusie o hľadačoch minerálov. O koho sa jedná, koľko ich je a z akých dôvodov to robia? Prax ukazuje, že existujú dva typy hľadačov minerálov. Kým u tých prvých je hlavnou motiváciou vášeň, u tých druhých je to zisk.

Vo štvrtok 25. februára prijali hasičskí záchranári tiesňový hovor z Banskej Štiavnice. Išlo o dvoch mužov, ktorí sa v starom banskom diele udusili oxidom uhoľnatým zo spalín benzínovej centrály, ktorú používali na výrobu elektrického prúdu. Neocitli sa tam len náhodou. Podľa ich kamaráta zo základnej školy sa zbieraniu minerálov venovali približne dva mesiace. Táto aktivita sa pre nich stala aj zárobkovou činnosťou.

Podľa banského inžiniera Lubomíra Lužinu sa záľuba hľadania minerálov v starých baniach rozmohla aj preto, že väčšina aktívnych baní už nefunguje. „Nastal čas, kedy rôzni odvážlivci pátrajú po starých baniach, v ktorách hľadajú minerály,“ vysvetľuje.

Kutanie zberačov pri Wieden šachte Zdroj: Lubomír Lužina

Jednou zo zberateliek minerálov je aj Martina Smetanová (22), ktorá mala k prírode blízko už od malička. Rokmi sa jej vášeň k minerálom ešte viac prehĺbila, takže nakoniec sa rozhodla pre štúdium geológie. Momentálne je študentkou 3. ročníka bakalárskeho stupňa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave so zameraním na mineralógiu. Súhlasí, že je to veľmi netradičný odbor. „A takisto aj netradičná záľuba. Tých, ktorých kamene zaujímajú, je na Slovensku okolo tisícky, no pravých zberateľov len okolo stovky, z čoho je iba desať až dvadsať profesionálov,“ dodáva.

Martina v opálovej bani v Dubníku, v rámci školskej terénnej exkurzie Zdroj: Martina Smatanová

Nie je však zberateľ ako zberateľ. „Niektorí v tom vidia viac než len zisk. Je to pre nich istý druh vášne a hodnotu vedy si vážia viac ako vlastné obohatenie sa. No a potom sú aj tzv. vykrádači lokalít, ktorí v snahe vyťažiť maximum devastujú lokality,“ hovorí Martina. „Ja sa samozrejme hlásim do prvej skupiny,“ usmieva sa.

Minerály sa podľa študentky nachádzajú v starých banských haldách, v kameňolomoch, v baniach, v jaskyniach alebo v potokoch. Pred vstupom na lokalitu je však potrebné si najskôr zistiť, či je návšteva daného miesta vôbec povolená. „To sa týka najmä baní a jaskýň, ale povolenie je potrebné napríklad aj pri návšteve činného lomu,“ vysvetľuje.

Martina s ďalšími hľadačkami minerálov v azenitovom lome vo Vechci Zdroj: Martina Smatanová

To, že väčšina baní nie je sprístupnená, má podľa Martiny svoje opodstatnenie. „Statika nie je bezpečná pre návštevu a zásah ľuďmi. Veľakrát sú vystužené len polorozpadnutými a zvlhnutými "trámami". Pri zmene počasia a prúdenia vzduchu môžu v bani unikať aj jedovaté plyny,“ hovorí.

Rozlišovať treba aj medzi minerálmi, ktoré sa môžu a ktoré nemôžu zbierať. Lubomír Lužina to prirovnáva k zberu rastlín. „Kým niektoré sú zákonom chránené, iné nie. Avšak, pri mineráloch je dôležitá aj ich veľkosť,“ vysvetľuje.

Tie banskoštiavnické sú podľa neho vzácne už len tým, že sú z Banskej Štiavnice, teda lokality, kde by sa už nové minerály ani nemali nachádzať. „Pre Štiavnicu je typický holubníkový kremeň, ale aj krásne kalcity či barity. V starých vzorkách sa dajú nájsť aj mineralogické vzorky striebra,“ dodáva.

