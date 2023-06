„Milí moji, zázraky sa nedejú. Už mám nádory aj v mozgu. Tlačia na nervové zakončenia. Neviem už chodiť,” tak začínala posledný facebookový post bojovníčka s rakovinou krčka maternice Monika Nováková († 50). A hoci bola optimistická a až do konca bojovala za iné ženy, ten svoj boj nakoniec prehrala.

Monika bola športovkyňa, zvládla trnavskú stovku, otužovala, chodila na preventívne prehliadky. Napriek tomu sa jej stalo to, čomu sa snažila vyhnúť. Odkedy jej pred 13 rokmi dvakrát v priebehu roka spravili konizáciu krčka maternice, pravidelne chodila na prehliadky ku gynekológovi a aktívne sa zaujímala o svoje zdravie. Konizácia je odstránenie chorobných tkanív v krčku. „Žiadala som svojho gynekológa o radikálnejšie riešenie, povedal mi, že pretože som zdravá, nie je to nutné. Mal moju dôveru ako lekár, tak som sa na to viac nepýtala. Každý rok pri pravidelnej preventívnej prehliadke mi spravil odber na cytológiu, hradila som si tú presnejšiu, a sono vyšetrenie,” opisovala ešte vlani v decembri Monika pre portál ĽudiaĽuďom.sk.

Myslela si, že je zdravá. „Preventívna prehliadka vo februári 2021 podľa gynekológa dopadla dobre - bez nálezu. O pol roka nato som začala krvácať, išla na vyšetrenie. A výsledok? Rakovina krčka maternice v pokročilom štádiu,“ vysvetlila, ako sa za taký krátky čas dostala do stavu, keď už operácia nebola možná, len chemoterapie či ožarovania. O dva mesiace jej na magnetickej rezonancii zistili nádory a metastázy po celom tele. „Ten gynekológ si žije naďalej svoj spokojný život a ja? Ja sa zmietam v strachu, bolesti, beznádeji,” dodala. Podľa Jany Pifflovej Špankovej zo združenia NIE rakovine dala Monika aj podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vlažný prístup ju však sklamal. „Cítila to ako úder pod pás,” vysvetlila Pifflová Španková.

Aj toto a jej hrozná skúsenosť dali Monike sily na to, že sa rozhodla bojovať za iné ženy. „Stala sa našou ambasádorkou onkologických pacientok,” vraví Pifflová Španková. Monika pomáhala pri kampani o HPV. „Milé ženy, chcem vás poprosiť, nebojte sa spýtať lekára na všetku najnovšiu dostupnú HPV diagnostiku a trvajte na očkovaní proti HPV. Neriskujte to najvzácnejšie, čo máte - váš život,” vyzývala ženy. Upozorňovala na existenciu moderných genotypizačných testov, ktoré dokážu identifikovať rizikové typy HPV.

Monika podľa Jany Pifflovej Špankovej vedela, že čas naspäť vrátiť nedokáže, no aj vďaka jej aktivite majú od minulého mája 12-ročné dievčatá aj chlapci nárok na najmodernejšiu vakcínu zadarmo.

Vírus HPV sa prenáša predovšetkým pohlavným stykom vrátane vaginálneho, análneho a orálneho sexu. Počas života sa s ním opakovane stretne až 80 % populácie. Vírus sa môže šíriť aj vtedy, keď infikovaná osoba nemá žiadne viditeľné známky alebo príznaky.

Tieto body zachraňujú životy

1. Rakovine krčka maternice je možné predísť.

2. Očkujte tínedžerov proti HPV u pediatra.

3. Absolvujte gynekologický skríning. Opýtajte sa svojho gynekológa na nové možnosti HPV diagnostiky. HPV DNA diagnostiku odporúča WHO, je to metóda, ktorú používajú vo vyspelých okolitých štátoch.

4. Na očkovanie nikdy nie je neskoro. Ani pre zrelé ženy, ani pre tie, ktoré už HPV prekonali.