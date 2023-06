Deň pred koncertom nemeckej kapely Rammstein v Trenčíne vyzýval Dom úľavy svätého Charbela v Prešove veriacich, aby sa prišli modliť za zrušenie koncertu. Adorácia sa mala konať v kostole v Trenčíne. Napokon sa však zázrak nekonal. Veriaci, ktorí do kostola prišli ani netušili, čo to Rammstein je.

Veriaci síce do kostola na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh dorazili, ale ich počet nebol väčší ako počas bežných bohoslužieb. Podľa tamojšieho farára sa tu totiž už 52 týždňov po sebe koná každý utorok bežná omša a po nej tradičná adorácia. Farár netušil, kto výzvu zverejnil, ani za čo sa budú veriaci modliť. Podľa neho stoja za výzvou kresťania, ktorým niekto povedal, že kapela Rammstein je satanistická a preto sa zľakli.

Viacerí veriaci o výzve vôbec netušili. "Ja som sa prišla modliť za dobrých ľudí, aby bol mier, aby nebola vojna a nie kvôli nejakej kapele o ktorej som jakživ nepočula," povedala 82-ročná veriaca. Ani ďalší z prítomných, ktorý prišiel na omšu nevedel, čo to Rammstein je. "Viem iba, že na letisku má byť nejaký koncert a majú byť preto v meste dopravné zápchy. Do kostola chodievam, ale nie kvôli nejakej skupine," skonštatoval.

Medzi ľuďmi však bola aj 37-ročná učiteľka, ktorá sa prišla pomodliť špeciálne za zrušenie koncertu. "To, čo sa tam udeje, nebude Božie požehnanie, takže my musíme robiť pobožnosti. Vnímam to tak, že budeme odprosovať Boha za urážky od tých satanistov," skonštatovala žena s tým, že nikdy od kapely žiadnu pesničku nepočula a ani si ju nikdy nevypočuje, ale o tom, že Rammstein je satanistická skupina sa vraj dozvedela od exorcistu.

Napriek tomu však bola Trenčianka svojím spôsobom s koncertom zmierená, pretože ako učiteľka mohla zostať doma. "Ja som spokojná, že môžem zostať doma. Ale myslím si, že ak by bol nejaký kresťanský pochod, kde by prišlo 45-tisíc veriacich, neviem či by aj vtedy mesto takto reagovalo," dodala na margo toho, že v školách sa kvôli koncertu neučí a viaceré firmy zaviedli na dnešný deň prácu z domu.

Prečítajte si tiež: