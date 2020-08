Počas víkendu zasiahne Slovnesko frontálny systém búrky Ellen, ktorá sa pred niekoľkými hodinami prehnala nad Írskom. Informuje o tom portál iMeteo.

Vietor búrky Ellen dosahoval silné nárazy, ktoré presahovali aj 100 km/h. Najsilnejšie zaaznamenali pri majáku Roches Point v meste Cork, kde dosiahli neuveriteľných 143 km/h. Búrka v Írsku napáchala obrovské škody. Vyvrátené stromy zablokovali dopravu, vietor strhával strechy z budov a prerušil aj dodávku elektriny.

Práve táto búrka ovplyvní počasie na Slovensku počas víkendu. Podľa meteorológov sa tlaková níž momentálne presúva nad Severné more, pričom front, ktorý s ňou súvisí, postúpi Európou. Zajtra by mal zasiahnuť západ Európy, na Slovensku by mal udrieť v sobotu.

„Pred týmto studeným frontom bude vrcholiť do našej oblasti prílev teplého vzduchu, vďaka ktorému sa teploty dostanú až nad hranicu +30 °C. V sobotu ovplyvní studený front počasie v Česku, v Rakúsku aj v Poľsku, kde sa očakávajú silné búrky. Ku nám by búrky mali doraziť vo večerných hodinách,“ píšu meteorológovia a dodávajú, že prvé búrky by sa u nás nali vyskytnúť okolo 18. hodiny na Záhorí, odiaľ sa budú šíriť ďalej.

Čakať môžeme vysokú bleskovú aktivitu a nárazový vietor s rýchlosťou aj 20 m/s. Stredné a východné Slovensko môže búrky očakávať v nedeľu.