Možno sa pamätáte na žúr s dievčatami na policajnej stanici v Pezinku, o ktorom sme písali. Dve mladé dievčatá skončili po fláme v kancelárii policajného riaditeľa na obvodnom oddelení Policajného zboru. Podľa fotografií, ktoré zverejnili, si to pekne užili

Kauza žúrky na policajnej stanici v Pezinku sa stále neskončila. Hoci ju policajné prezídium považuje za uzavretú, do redakcie prišli maily, ktoré poukazujú na niečo iné.

Čo sa vlastne stalo?

Ženatý policajný šéf podľa našich informácií v lete 2016 zbalil na diskotéke dve dievčatá. Zaujali ho natoľko, že skončili v jeho kancelárii. Dievčatá to zobrali ako recesiu. Vyobliekali sa do policajných uniforiem a fotili sa.

Fotografie aj so štipľavým komentárom zverejnili na internete. „Takto len my môžeme ukončiť sobotnú žúrku! Do p***. Cela predbežného zadržania,“ napísali vtedy.

Dievčatá nevedeli, ako sa tam dostali

Keď vytriezveli, povedali, že mali poriadne vypité, takže si na noc s mužom zákona príliš nepamätajú. „Dali sme sa asi do reči a potom nás zavolal na policajnú stanicu. Tak nejako to bolo, keďže sme sa tam dostali,“ povedala vtedy Dominika.

Obe dievčatá uviedli, že s pezinským policajným riaditeľom sa videli prvý a zároveň aj poslednýkrát. Jeho podriadení však vtedy tvrdili, že to nebol jeho prvý výstrelok. Do redakcie navyše prišiel anonym, ktorý sa sťažoval na jeho správanie.

Kauzu oživilo povýšenie vinníka

Pred pár dňami sme do redakcie dostali zaujímavý mail. Jeho autor písal, že má informácie o tom, ako celá kauza dopadla.

„Z policajného prezídia nariadili, že kontrolu budú vykonávať oni, a nie priami nadriadení na Okresnom riaditeľstve PZ. Výsledok kontroly potom išiel úplne do stratena a riaditeľovi sa nič nestalo, dokonca v tom roku dostal aj odmeny,“ povedal nám náš zdroj s tým, že keby ho boli čo i len pokarhali, zo zákona nemá celý rok na odmeny nárok.

„To je nehoráznosť, že on nám má byť vzorom. Pritom my sme dostali zrážky zo mzdy a nevideli rok odmeny len preto, že sme si nedali na hlavu šiltovky pri odchode z oddelenia,“ rozčuľoval sa náš zdroj. Podľa neho sa celá kauza ututlala.

