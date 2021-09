Tento víkend sa na letisku v Kuchyni pri Malackách stretli desaťtisíce slovenských, rakúskych aj maďarských fanúšikov letectva. Pre rekonštrukciu sliačskeho letiska sa sem totiž presťahovali Medzinárodné letecké dni SIAF. Na podujatí sa v nedeľu ukázal aj bratislavský župan Juraj Droba, ktorý prišiel so svojou novou priateľkou.

Juraj Droba (50), ktorý sa koncom júna rozišiel so stomatologičkou Luciou Pitekovou (40), má po boku novú ženu. Ide o rozvedenú Miroslavu Valovičovú (37), ktorá pracuje na Ministerstve hospodárstva SR. Doteraz sa o tzom iba pošepkávalo, ale v nedeľu sa Droba už ukázal so scojou priateľkou aj na verejnosti a bolo vidieť, že si skvele rozumejú.

Miroslava aktuálne zastáva funkciu generálnej komisárky slovenskej expozície na EXPO, ktoré sa bude konať v Dubaji od začiatku októbra až do konca marca 2022.

S Drobom sa Valovičová pozná dlhšie, o čom svedčí ich spoločná fotografia z októbra minulého roka. Obaja vtedy pomáhali pri testovaní na COVID-19.

Batislavský župan si letecké dni v Kuchyni užíval dvojnásobne, v jeho kraji sa totiž konali po prvý krát. „Na území Bratislavského samosprávneho kraja máme nádherné vojenské letisko v Kuchyni, ktoré bolo doteraz veľmi málo využívané a ja som veľmi rád, že z dôvodov rekonštrukcie sliačskeho letiska sa podujatie SIAF presťahovalo do nášho kraja,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

Budúci rok bude SIAF tiež v Kuchyni

Už druhý deň v Kuchyni tisíce návštevníkov obdivujú nádherné vystúpenia letcov, pilotov, technikov z 13 krajín. „Vidíme tu naživo aj najnovšie výrobky svetovej vojenskej aj dopravnej techniky. Tí, čo majú radi letectvo si to neskutočne užívajú,“ dodal Drova s tým, že už teraz pozýva všetkých na SIAF 2022. Aj ten bude v Kuchyni a ja sa na to už teraz teším, lebo je to naozaj krásne podujatie.

„Na parkovisku v Kuchyni stojí množstvo nielen slovenských, ale aj rakúskych a maďarských áut. Odhadujem, že v nedeľu prišlo do týchto chvíľ 30-tisíc návštevníkov,“ tešil sa Droba z úspechu podujatia.