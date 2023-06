Desiatky poľutovaniahodne vyzerajúcich vtákoch sa v posledných mesiacoch bezcieľne túlali makovým poľom medzi obcou Iža a Patince. Až príliš podozrivo pripomínali správanie a výzor drogovo závislých ľudí.

Boli sme sa na ne pozrieť osobne. Vtáky boli veľmi špinavé, na našu prítomnosť ani nereagovali, chodili okolo nás, akoby sa vôbec nič nedialo. Až keď sme sa priblížili naozaj blízko, mierne pobehli. Vzlietnuť sa pokpsil iba jeden vták, ani tomu sa to nepodarilo.

Za všetkým bol práve mak, ktorý začali vtáky vo veľkom požierať. Bálint Pém, ktorý na poliach pestuje spomenutú plodinu, si myslí, že labute ju nerozoznali od repky a po konzumácii na poli doslova uviazli. "Vo februári sa tam nasťahovalo vyše dvesto vtákov, postupne sme to riešili s ochranármi, pretože bolo vidno, že tie zvieratá sú v nepohode. Dokonca tam boli nejaké aj uhynuté, ale to je asi spôsobené šelmami," hovorí Bálint Pém.

"Niektoré majú vonku aj hrudnú kosť. To spôsobila stále tá istá strava a neustála hnačka, ubúda im z telesnej hmotnosti," ozrejmil pre TV JOJ Ján Bogár, externý spolupracovník Štátnej ochrany prírody.

Teraz však labute z poľa zmizli. Nie, nepolepšilo sa im a neodleteli, zasiahli záchranári. Tí konečne dostali povolenie na presun labutí. Tie, ktoré boli v lepšej kondícii, previezli o 15 km ďalej, na ďalší úsek zavlažovacieho kanála. Choré a apatické išli do Marcelovej, do chovnej stanice, uviedla TV JOJ. Tam ich čaká približne 2 a pol týždňová regenerácia – so stravou, ktorá je pre ne najvhodnejšia.

S otázkami, či si skutočne labute mohli zvyknúť na mak a stať sa na ňom závislé podobným spôsobom, ako sa to môže s ópiom stať aj ľuďom, sme sa obrátili na bratislavského veterinára, Júliusa Kocúra.

