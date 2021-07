Keď Marek Lackovič v roku 2018 nastúpili do funkcie starostu Hviezdoslavova, vo svojom blogu napísal, že úplatky developerov ani nikoho iného netoleruje. Po dvoch rokoch starostovania mu niekto rozbil okno na aute a ako tvrdí, ide o jeho postoj k developerom.

Prečo si to myslíte?

- Pozerám sa na to tak, že o necelý rok a pol tu máme komunálne voľby a mnohým som v rámci výkonu svojej funkcie šliapol na otlak. A tam, kde sa šliape na otlaky, tam sa skôr či neskôr, ako nám už minulosť viackrát ukázala, začne zastrašovať...

Podali ste trestné oznámenie?

- Vec riešim s naším právnym úsekom. Už včera som však požiadal o súčinnosť Obvodné oddelenie Policajného zboru v Šamoríne, ktorým veľmi pekne ďakujem za dočasnú zvýšenú ochranu. Zareagovali prakticky okamžite. Spolupráca s políciou je na špičkovej úrovni.

Čím ste útočníkov práve teraz tak nahnevali?

- Mnohí „developeri“ plakali, keď sme zvyšovali min. výmeru stavebných pozemkov na 650 štvorcov na jeden dom s cieľom nebudovať tu ďalšie králikárne "naležato". Ďalší nariekali, keď museli popri urbanistickej štúdii predkladať verejnosti na 15-dňové pripomienkovanie aj jej zadanie, no a mnohým klapla sánka naprázdno práve teraz, keď sa z čista jasna dozvedeli, že sme ďalšiu výstavbu spolu s vodárňami de facto úplne stopli.

Starosta Lackovič sa útokov nebojí, ustúpiť nemieni Blog v novembri 2018: Obálky do 21. storočia nepatria a ja Vás chcem dopredu dôrazne upozorniť, nech ste ktokoľvek a zastupujete kohokoľvek, aby ste tie svoje aj s celým tým špinavým a tučným nákladom vo vnútri roztrhali rovno pred mojím úradom, ideálne ešte na parkovisku, lebo ak s nimi vojdete dnu – do úradu, ktorý zastupujem – bezúhonní už von neprejdete… Sociálna sieť v júli 2021: Po tom, ako 2 roky do developerov "šijeme", čo sa do nich zmestí a popri poldruharočnom núdzovom stave (!) budujeme progres, akí tu ľudia nikdy predtým nevideli, som po troch hodinách od tlačového vyhlásenia tom, že ďalšia výstavba v Hviezdoslavove dostala stopku, som našiel okno na služobnom aute rozmlátené a papiere z roboty po sedadle rozhádzané ako v chlieve.

Takže si myslíte, že za útokom je niekto, kto chcel stavať?

- Nerád by som predbiehal a označoval konkrétnych vinníkov. Za dva roky starostovania v najrýchlejšie rastúcej samospráve na Slovensku som si, žiaľ, zvykol už na kadejaké zastrašovanie a vyhrážky.

Máte strach?

- Nie. Spánok mám aj naďalej pokojný a každý deň sa teším do najkrajšej práce na svete...

Neustúpite?

- Nie. Rozbehli sme kopu projektov, Hviezdoslavov milujem a chcem preň makať aj naďalej. Báť sa nebojím a uhnúť neplánujem.

Viete o prípade starostu z Marianky, ktorému niekto na výstrahu podpálil auto a neskôr stodolu? Tiež mal spory s developermi...

- Prípad som pozorne sledoval a neskutočne ma mrzí, že až sem sme sa ako krajina museli dostať. Je to hanba. Človek by si myslel, že 90. roky sú už dávno preč, ale ako sa zdá, nie je to úplne tak.

Viete o ďalších starostoch, ktorí majú podobné problémy?

- Skôr by som povedal to, že nepoznám ani jedného starostu či starostku, ktorý či ktorá by mala od „developerov“ pokoj.

Čo podľa vás treba spraviť, aby korupcia a podobné násilnosti naozaj vymizli?

- Predovšetkým sa netreba báť hovoriť a konať. Augiášov chliev je potrebné vyčistiť a začať sa musí v komunálnej politike. Tam sa to všetko začína. „Bordel“, amaterizmus a diletantizmus v parlamente sú len špička ľadovca. Starostovia sú politikom často dobrí len vtedy, keď treba plošne testovať. Nikdy tu nebude dobre, keď nezmeníme základné veci a prístupy.

Prečítajte si tiež: