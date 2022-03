Most v Hlohovci dnes nečakane uzavreli pre kritický stav. Nedostanú sa cez neho chodci, cyklisti ani vodiči.

Pre kritický stav je od stredy 14.00 h uzavretý most ponad rieku Váh do Hlohovca. Nedostanú sa cez neho vodiči osobnej ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti. Informovala o tom polícia v Trnave po stredajšom stretnutí zainteresovaných strán.

Havarijný stav definitívne potvrdila posledná diagnostika mostného telesa. Vodiči budú musieť využiť na presun obchádzkové trasy.

Pre osobné autá do 3,5 tony trasu cez obce Sereď - Šintava - Dvorníky - Bojničky – Hlohovec. Pre osobné a nákladné vozidlá do 12 ton je určená trasa cez mesto Piešťany cez Krajinský most. Pre nákladnú prepravu je obchádzková trasa cez diaľnicu D1 – križovatka s R1 Šoporňa – Šintava – Dvorníky a diaľnica D1 križovatka Lúka nad Váhom, Moravany nad Váhom - Banka.

"Polícia do času osadenia dočasného dopravného značenia využije na reguláciu a usmernenie vodičov policajné hliadky," uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Polícia žiada všetkých, aby rešpektovali jej pokyny.

Investor obnovy mosta v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uviedol, že obhliadka rekonštruovaného mosta odhalila poruchy jeho základov, ktoré ohrozujú jeho stabilitu. "Na základe stanovísk projektanta, autorského dohľadu a experta na statiku vydal Okresný úrad v Trnave rozhodnutie o okamžitom vylúčení dopravy z mosta," informuje TTSK. Uzávera bude na nevyhnutne dlhý čas. Podrobnosti o obchádzkových trasách sú na www.hlohoveckymost.sk.

Uzávera mosta nastala o mesiac skôr, ako predpokladal projekt jej opravy. Pôvodne mali vylúčiť dopravu na šesť mesiacov od 20. apríla, most mal byť prechodný iba pre chodcov. Od 2. do 22. mája malo byť pre bezpečnosť úplné vylúčenie verejnosti.

"Dodatočné obhliadky mosta, ktoré sa uskutočnili po začiatku prác, odhalili, že celková stabilita mosta je kriticky ohrozená," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že nasledovať bude ďalšia diagnostika a zosilnenie jeho základov tak, aby mohli plnohodnotne pokračovať rekonštrukčné práce.

TTSK zároveň intenzívne komunikuje s dopravcom Arriva Trnava o úprave cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Bude zabezpečený návoz cestujúcich na železničné stanice v Hlohovci a Leopoldove, odkiaľ jazdia posilnené vlakové spoje. V tejto súvislosti sú pripravované aj záchytné parkoviská.

Viac ako tristo metrov dlhý most je hlavnou prístupovou cestou do Hlohovca. Ide o dôležité tranzitné miesto v regióne, prepája Trnavský kraj s Nitrianskym. Most bol postavený v 60. rokoch minulého storočia, pričom už 40 rokov prakticky nebol opravovaný. V lete 2019 po diagnostike bola vylúčená nákladná doprava nad 12 ton. Realizovaná komplexná rekonštrukcia mosta v hodnote 5,4 milióna eur má výrazne predĺžiť jeho životnosť.

