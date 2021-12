Vianočná aukcia: Za koľko sa predal podpísaný HOSSOV DRES a kam pôjde výťažok? ×

Mama Mariána Hossu venovala jeho podpísaný dres, v ktorom hral play-off NHL, do aukcie. Bol to pre ňu veľmi vzácny a cenný dar, ale rozhodla sa venovať ho do aukcie na pomoc pre chlapčeka, ktorý už mesiace bojuje ako lev o svoj život a potrebuje veľmi drahú liečbu.