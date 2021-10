Obec Veľký Biel neďaleko Bratislavy má takmer 3 000 obyvateľov a 7 poslancov. Starosta Anton Danter je vo svojej funkcii už štvrté volebné obdobie, takže veľa vecí je zabehnutých a funguje takmer automaticky. Až tak, že podľa miestnych sa vraj starosta chvíľami správa ako zemepán.

To sa prejavilo aj na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva, kde z jeho úst vyšli nadávky, ktoré sa nedajú verejne citovať. Prečo? Dohnala ho k tomu kritika jedného poslanca.

Problém: Prenájom štadióna

„Išlo o náš štadión, pri ktorého prenájme som presvedčený, že došlo k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku a tiež k zneužitiu právomoci verejného činiteľa,“ vysvetlil nám dotyčný poslanec Richard Blecha, podľa ktorého starosta zadarmo v rozpore so zákonom prenajíma štadión dvom organizáciám.

V jednej je starosta majiteľom a štatutárom, druhá je športový klub z inej obce.

Útok je najlepšia obrana?

Nebol by to žiadny problém, šport v obci víta každý, keby postupoval v zmysle zákona a vyžiadal si na to súhlas poslancov.

O tento súhlas však starosta Danter nepožiadal, a keď mu to poslanec Blecha pripomenul, reagoval vulgárnymi slovami na adresu poslanca s výčitkou, že on si neplní svoje povinnosti tiež a že „rozje..l“ záhradkárov v obci. No veď posúďte sami, či má takto vyzerať obecné zasadnutie alebo je to skôr jeho karikatúra.

O vyjadrenie sme požiadali aj starostu, ale do uzávierky sa nám neozval.