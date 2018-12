Tomáš našiel peňaženku na čerpacej stanici pri Trenčíne. Okrem osobných dokladov a dokladov od vozidla, sa v nej nachádzala aj mastná finančná čiastka 1400 eur.

Ukážkový prístup

Nálezca spoločne so svojimi kamarátmi ihneď oslovili prítomných diaľničných policajtov. Na rozľahlom parkovisku začali pátrať po majiteľovi peňaženky. Po chvíli ho našli.

Polícia o prípade informovala prostredníctvom svojej stránky na Facebooku, kde ocenila prístup troch nálezcov.

Druhé narodeniny

Kamionista si ani nevšimol, že prišiel o toľko cenností. Podľa jeho slov, to bol najkrajší darček. Deň pred nepríjemnou udalosťou mal totiž narodeniny. Za hrdinský skutok poďakoval nálezcom aj strážcom zákona.

Anketa

Našli ste peňaženku s mastnou finančnou čiastkou vo vnútri. Ako by ste sa zachovali?

Pátral by som po majiteľovi 16% Oslovil by som políciu a pomáhal vypátrať majiteľa 59% Neviem, záležalo by na okolnostiach 7% Neviem, peniaze sú veľkým lákadlom 6% Hotovosť by som si nechal, majiteľ si mal dávať pozor 11%Celkový počet hlasujúcich: 140

Čítajte viac