Od smrti chlapčeka uplynulo presne 5 rokov. Rodičia Sebastiánka († 3), ktorý zomrel niekoľko hodín po tom, čo ho v nitrianskej nemocnici hospitalizovali s cukrovkou, sa od semtembra 2020 súdili s dvomi lekárkami a dvomi zdravotnými sestrami, ktoré sú podľa obžaloby zodpovedné za smrť ich syna.

„Neverím... Vstať s pocitom, že sa to dokázalo... To čo ti ONY UROBILI!!!! Čakali sme na to vyše 5 rokov...“ napísala po rozsudku Sebinkova mama Dominika na sociálnej sieti s veľkou úľavou. Aj keď rozsudok život jej synčekovi nevráti, je rada, že boj rodiny za dokázanie pravdy sa skončil takto, že sa podarilo dokázať vinu obžalovaným zdravotníčkam, ktoré pri starostlivosti o malého Sebinka pochybili.

Na synovu pamiatku prijali meno Sebinkovci

„Veľa to pre nás znamená a ďakujeme všetkým, ktorí bojovali s nami za Sebinka. Každému kto sa postavil zlu, ktoré mu zničilo život. To zlo ma svoje tváre aj mená a včera boli pomenované. Všetky štyri sú vinné,“ povedala Dominika, ktorá si spolu s manželom na pamiatku mŕtveho synčeka zmenila priezvisko na Sebinková. Má ho aj Sebinkova sestrička Elisabeth (5), ktorej sa nedožil a tiež ročný Matej, ktorého akoby rodičom poslal Sebinko pre radosť.

POZRITE SI FOTO RODINKY >>>

Sebinkov braček Matej Sebinko mal v deň súdu presne jeden rok a jeden mesiac. „SEBINKO nikdy neprestanem za teba bojovať a celý svoj život budem o tebe hovoriť... Všade... Do posledných síl. Milujem ťa viac ako si dokáže ktokoľvek predstaviť. Si pre mňa všetkým,“ napísala na sociálnej sieti deň po rozsudku.

Z prečinu usmrtenia Sebinka boli obžalované dve lekárky a dve zdravotné sestry. Podľa znaleckého posudku nebola malému pacientovi poskytnutá správna infúzna a inzulínová liečba a nebol dostatočne sledovaný jeho klinický stav. Príčinou smrti bol opuch mozgu.

Napätie sa na súde dalo krájať

Súdnych pojednávaní bolo až osem, kým súd vyniesol rozsudok. Lekárka Silvia L. sa na súde stále bránila tým, že úrad vytýka hlavne pochybenia v ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú mali na starosť sestry. Lekárky vyhlásili, že sa cítia nevinné. Silvia M., ktorá mala v ten deň popoludňajšiu službu, argumentovala, že Sebinko klinicky nespĺňal žiadne kritériá opuchu mozgu.

Rodina si to však nemyslí. „Mal všetky príznaky,“ hovorí mama, ktorá bola spolu s manželom pri synčekovi v nemocnici. Podľa nej zdravotníci o opuchu mozgu jej synčeka nevedeli, lebo ho dostatočne nesledovali. Tvrdí, že zdravotníci nebrali vážne zhoršujúci sa stav ich dieťatka.

V nemocnici sa stretli s agresivitou aj ignoráciou

„Personál to ignoroval, tvrdili, že je to bežné, že je to z výkyvu cukru,“ spomína mama Dominika so slzami v očiach. Tvrdí, že v nemocnici sa stretli s agresivitou aj ignoráciou. A to napriek tomu, že Sebastiána pre vysoké hodnoty cukru hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Bývalá primárka vypovedala na súde, že v ten deň mala službu do 15. hodiny a vtedy ešte chlapec vyzeral v poriadku - mal infúzie, komunikoval a nejavil známky bolesti.

Po troch hodinách však začal byť umrnčaný a spavý. Službukonajúca lekárka aj sestry stále rodičov ubezpečovali, že dieťa je v poriadku, že má len cukrovku. O pár hodín Sebinko zomrel v dôsledku ťažkého opuchu mozgu. Chlapček v noci prestal dýchať. Prístroje, ktoré to mali oznámiť alarmom, nefungovali. Kritický stav dieťaťa si všimla mama Dominika, ktorá bola pri ňom a bola v tom čase tehotná.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>