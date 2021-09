Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár prišiel tesne po voľbách s nápadom, že predloží návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorým by odštartoval výstavbu bytov. Kritici si ho za to hneď podali, že stavať chce ten, kto sa už mnoho rokov nestará o svoj súkromný majetok v Hubiciach, ktorý je dokonca národnou kultúrnou pamiatkou, a Kollár ho nechal chátrať.

Reč je o Veľkom a Malom kaštieli v Hubiciach, ktoré pred viac než dvadsiatimi rokmi kúpila firma, v ktorej je šéf parlamentu spoločníkom, za asi 330 -tisíc eur.

Dvadsaťročná nečinnosť

Od kúpy však budovy ležali ladom. „Firme Dexon, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva ako majiteľ časti národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa s areálom v Hubiciach, a to tzv. Veľkého a Malého kaštieľa, vyplýva povinnosť z pamiatkového zákona vykonávať na svoje náklady jej základnú ochranu. Keďže ju vlastník v minulosti nerobil, musel mu to Krajský pamiatkový úrad Trnava viackrát pripomínať, a to formou výziev a rozhodnutí," potvrdil odborný radca trnavského KPÚ Rastislav Petrovič. Dodal, že na Veľký kaštieľ má vlastník od roku 2012 odsúhlasený KPÚ projekt rekonštrukcie, ktorý však neplnil. „Práve táto nehnuteľnosť bola v havarijnom stave vzhľadom na to, že niekedy koncom roku 2019 došlo k zrúteniu časti strechy. Na základe zisteného stavu kaštieľa v januári 2020 KPÚ Trnava nariadil rozhodnutím vlastníkovi vykonať opatrenia na nápravu, a to na statickom zabezpečení objektu a obnove strechy. Tieto sa postupne od vlaňajška vykonávajú," zhodnotil aktuálny stav jednej z nehnuteľností Rastislav Petrovič. Dodal, že Malý kaštieľ v Hubiciach je síce tiež v narušenom stave, ale príležitostne sa využíva. Naposledy vlani boli v jeho interiéri filmári.

